شكرا لقرائتكم بري: لا أخفي عليكم العجز المالي لكن الإستقرار النقدي والأمني مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 20:10

اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن "الفرصة باتت مناسبة للشروع في حل قضية النازحين بالجملة ولا يجوز دفن رؤوسنا في الرمل بل اجراء التفاهمات اللازمة مع الدولة في سورية على عودة النازحين".



وإذ أشار الى "وجود الأزمات المتعلقة بالعجز في مالية الدولة"، اكد "ان استقرار لبنان النقدي والامني مستمر".

وقال بري خلال حفل الاستقبال الذي اقامه على شرفه السفير اللبناني في قطر حسن نجم والوفد المرافق، في حضور حشد من أبناء الجالية: "للمرة الثالثة التقي بالجالية العزيزة خلال زياراتي لهذا البلد الشقيق، وأتوجه بالشكر بالمناسبة الى دولة قطر وأميرها ومجلسها النيابي لعقدها هذا الاجتماع البرلماني الدولي النصفي للاتحاد البرلماني الدولي هنا على ارض عربية، ونادرا جدا ما حصل مثل ذلك، وانا اتشرف بتلبية هذه الدعوة الكريمة الى الاجتماع على رأس وفد برلماني واداري واعلامي ملبيا دعوة سفير لبنان واعضاء السفارة لوجودي بينكم".

أضاف: "مجددا ومن على منصة هذا اللقاء أتوجه الى قطر حديقة البحر المكتوبة بالماء والملح والخبز واللغة والى قطر ملعب الشمس ودوحة الحب لؤلؤة المكان المعقودة على تاج الامارة ، والسماء المكان والزمان فيها التي فتحت ذراعيها لهذه الجالية العزيزه وفرصة الاعمال والعيش الكريم لاشخاصها، وكانت نعم الشقيق فعلا وقت الضيق، وساهمت دائما في ترسيخ سلام لبنان ونحن لا و لن ننسى اتفاق الدوحة الذي رسخ اتفاق الطائف من جهة وفتح الباب على حل الوقائع الضاغطة على لبنان آنذاك بين الفرقاء وعلى عمليات الإعمار بعد ان استهدفته اسرائيل خلال حروبها على لبنان وكان آخرها عام 2006، حيث ساهمت قطر كما تعلمون بشكل لا يقدر في اعادة اعمار ما دمرته اسرائيل خصوصا بلدات عيناتا وعيتا الشعب، والخيام، والى البلدة التي تتحول من عاصمة زراعية للماء والقمح واقصد بنت جبيل، حيث اعيد بناء العمارة واسواقها وجرى استكمال بناء مستشفاها وتم افتتاحه بالحضور الشخصي لأمير قطر الاب واركان لبنان بسلطتيه التشريعية والتنفيذية".

"أحمل اليكم تحيات عون والبرلمان والحريري وحكومته"

وتابع: "أحمل اليكم من لبنان تحيات الرئيس العماد ميشال عون وتحيات مجلس النواب الذي جدد الانتخابات وفق القانون الاخير الذي نأمل عصرنته وتحديثه ليتلاءم مع العصر، وليتمكن من تمثيل الاغتراب بشكل ملموس، واحمل اليكم ايضا تحيات رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته التي نالت ثقة المجلس الذي يفتح عيونه للرقابة على اعمالها ومساءلتها والتسريع في اصدار جملة تشريعات تتصل بالرقابة".

Advertisements

وزاد: "لقد استكملنا في لبنان الاستحقاقات الدستورية جميعها، ولا أخفي عليكم وجود الازمات المتعلقة بالعجز في مالية الدولة الى جانب المطالبات البيئية والمتعلقة بالكهرباء وبتوليد فرص اللعمل في وطننا، الجامعة الذى تتكاثر على ارضه الجامعات، بيروت وحدها تتسع لـ 45 جامعة ومعهد عال ولكن وللاسف لا يوجد اي مجلس اعلى حتى يرسم خريطة طريق التعليم. اعتقد ان الفرصة باتت مناسبة للشروع في حل قضية النازحين بالجملة خصوصا الى المناطق المحرره من الارهاب. اذ لا يجوز ادارة ظهورنا ودفن رؤوسنا في الرمل بل اجراء التفاهمات اللازمة مع الدولة في سورية على عودة النارحين وفتح معبر نصيب مع الاردن والخليج الى لبنان عبر سورية، كما ان الوقت قد حان لتموضع لبنان مع دول الشرق مصر وسورية وغيرهما والبدء في استخراج النفط والغاز، ووقف التلاعب في ترسيم حدود لبنان البحرية، والاعتراف بحق لبنان في النقاط البرية المتحفظ عليها، ونحن في لبنان لم نخف موقفنا عن وزير خارجية امريكا(مايك بومبيو) الذي زار لبنان اخيرا".

"معادلة الردع"

وأكد بري "موقفنا الثابت مع تحقيق الشعب الفلسطيني لأمانيه الوطنيه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق سورية الثابت في الجولان، كما اننا نركز على تحقيق التفاهمات السياسية بين الفصائل وتوحيد الخطاب السياسي ازاء الاحتلال وصفقة العصر ورفض اختزال الحلم الفلسطيني اوالوطن البديل او التوطين". ورأى ان "استعادة لبنان لسلامه الاقتصادي مرهون على استمرار دعم اشقائه واصدقائه وابنائه والمغامره بالاستثمار على مستقبله وليس على عقاره. انني هنا لا اخفي عليكم اننا في ذروة الاهبة الوطنية لمواجهة اي استحقاق ناجم عن الاستعدادات الوطنية والمناورات ونشر المنظومات القتالية الاسرائيلية الحديثة على امتداد جبهة العدو الشمالية. ان المعادلة الماسية المتمثلة بالشعب والجيش والمقاومة التي تمكنت من تحرير اغلب الارض سوى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، والتي يشير اليها القرار الدولي 1701 ، وهذه المعادلة التي حققت الانتصار تحقق ايضا معادلة الردع".

وقال: "عربيا، نرى اولا ضرورة العودة الى تطبيع العلاقات بين قطر وشقيقاتها الخليجيات ومصر، وبناء وصنع حلول سياسية في سورية واليمن وليبيا ودعم سلام العراق واستقراره".

"لتشكيل جبهة دولية لمكافحة الارهاب"

أضاف: "دوليا وبعد المجزرتين الدمويتين الارهابيتن التى شهدتهما نيوزلندا، إنني اعود الى فكرتي اصلا بأنه لا بد في المشرق والمغرب العربي وفي جميع انحاء العالم من تشكيل جبهة دولية لمكافحة الارهاب و لمحاربة هذا الارهاب المتجذر في اكثر من مكان. انني المس الدور الذي يقوم به هذا البلد العزيز قطر في جميع القضايا العربية والدولية، وألمس الدور الذي يمكن ان تقوم به هذه الجالية العزيزه لاعادة بناء الثقه بلبنان وادواره في نظام منطقته. وتشرفت بالامس بلقاء خاص مع سمو امير البلاد الذي ابدى تقديرا خاصا للجالية اللبنانية الموجودة هنا وقال بالحرف الواحد "أنا لا اريد العدد 23 أو 25 أو 26 الفا، انا اريد عدد اللبنانيين ان يكون خمسين الفا على الاقل" وقال "سأدرس وضع الاقامة درسا معمقا".