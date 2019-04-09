شكرا لقرائتكم تعليق حركة النقل الجوي في العاصمة غارات تستهدف مطار معيتيقة وميليشيات في مطار طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 20:07

طربلس، لوكسمبورغ، جنيف، موسكو – أ ف ب، رويترز – شنّت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، غارات على مطار طرابلس والميليشيات الموجودة فيه، كما استهدفت مطار معيتيقة، الوحيد الذي يعمل في طرابلس.



وقال مصدر عسكري إن الغارات التي شنها سلاح الجو الليبي، استهدفت 3 منها مهبطاً عسكرياً في معيتيقة الجوية، الملاصقة للمطار. وأوضح أن الغارة الرابعة استهدفت الميليشيات الموجودة في مطار طرابلس الدولي، المتوقف عن العمل.

وعلّقت أجهزة الملاحة الليبية حركة النقل الجوي في طرابلس بعد الضربة الجوية، كما ذكرت الخطوط الجوية الليبية الوطنية ومصدر ملاحي. وقال الناطق باسم «الخطوط الليبية» محمد جنوة لوكالة «فرانس برس» إن هيئة الطيران المدني قررت «تعليق حركة النقل الجوي حتى إشعار آخر»، كما أكد مصدر ملاحي الأمر ذاته.

ميدانياً، نجح الجيش الوطني الليبي اليوم الإثنين بدخول منطقة جديدة في إطار معركة «طوفان الكرامة». وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش سيطرت على منطقة وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس، وتقدمت إلى منطقة عين زارة لتخوض حرب شوارع ومواجهات عنيفة مع الجماعات المسلحة.

وأعلن الجيش الليبي أن 19 من جنوده قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية، بينما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 2800 شخص نزحوا بسبب المعارك التي اندلعت قرب العاصمة طرابلس. وبحسب تقرير المفوضية السامية، فإن «غالبية النازحين انتقلوا إلى مساكن أقاربهم في مناطق آمنة، بينما يُستضاف البعض الآخر في ملجأ بتاجوراء»، وهي مدينة ساحلية في ضاحية طرابلس.

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وذكّرت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو اليوم الإثنين «جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية (...) والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة». وقالت المفوضية إنها «قلقة بشأن سلامة الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين يقبعون في مراكز الإيواء في مناطق تجري فيها الاشتباكات وتبادل النيران».

من جتهها، جددت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو اليوم الإثنين دعوتها القوى المتناحرة إلى تطبيق هدنة موقتة لإتاحة الفرصة لإجلاء المدنيين والجرحى من مناطق الصراع حول طرابلس. وأشار تقرير آخر للأمم المتحدة إلى إن المنظمة دعت إلى هدنة لمدة ساعتين أمس الأحد من الرابعة حتى السادسة مساء في مناطق وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية، لكن لم يتم الالتزام بالهدنة ولم يتسن تنفيذ عمليات الإجلاء.

ودعت روسيا «جميع أطراف» النزاع إلى التهدئة، وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تحض «جميع الأطراف على نبذ الأعمال التي قد تتسبب بسفك الدماء ومقتل المدنيين». وأكد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن موسكو على تواصل مع جميع الأطراف بشأن النزاع. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عنه قوله: «نتواصل مع الجميع، الغرب والشرق والجنوب. وندعو الجميع للتوصل إلى حل سياسي».

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، دعت إلى هدنة إنسانية في ليبيا والعودة إلى المفاوضات. وقالت موغيريني، التي ترأس اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن رسالة أوروبا يجب أن تكون من أجل «تطبيق كامل لهدنة إنسانية... وتفادي أي عمل عسكري وتصعيد آخر والعودة إلى المسار السياسي».

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن للصحافيين: «يجب أن نحاول عمل كل ما يمكن لوقف العملية العسكرية حتى لا تندلع حرب أهلية في ليبيا».