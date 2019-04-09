شكرا لقرائتكم شقير يلتقي بوغدانوف: الاجتماع يمهّد لمرحلة واعدة في العلاقات الاقتصادية بين روسيا ولبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 20:02

توّجت زيارة وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير الى موسكو بلقاء نائب وزير الخارجية ممثل الرئيس الروسي لشؤون منطقة الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، في حضور سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، رئيس مجلس الاعمال اللبناني الروسي جاك صراف، رئيس مجلس الاعمال الروسي اللبناني الكساندر غوغوليف، وتم البحث في سبل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وأوضح شقير انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على متابعة الجانبين اللبناني والروسي ثلاثة أمور اساسية هي:

"أولاً: تسهيل الجانب الروسي اعطاء تأشيرات للبنانيين، أسوة بالمعاملة التي يخصها لبنان للرعايا الروس، بهدف تفعيل السياحة البينية وتنمية العلاقات الاقتصادية على مختلف المستويات.

Advertisements

"ثانياً: اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل انسياب المنتجات اللبنانية الى السوق الروسية، لما تتمتع هذه المنتجات من اقبال لدى المستهلكين الروس خصوصا النبيذ ومنتجات اخرى. وتم اقتراح تكليف شركة روسيا متخصصة للقيام بهذه المهمة.

ثالثاً: تحضير عدد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين، والتي تهدف الى تطوير وتقوية العلاقات الاقتصادي الثنائية، تمهيداً لتوقيعها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى موسكو في منتصف حزيران(يونيو) المقبل".

وأكد شقير ان "الاجتماع كان في غاية الأهمية والايجابية، وهو يمهد لمرحلة جديدة وواعدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".