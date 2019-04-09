شكرا لقرائتكم الجيش السوداني يمنع قوات الأمن من تفريق محتجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 18:44

الخرطوم - رويترز – تدخل جنود سودانيون لحماية متظاهرين اليوم الإثنين، بعدما حاولت قوات الأمن فض اعتصام يشارك فيه آلاف المحتجين المناهضين للحكومة أمام مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم، في وقت أعلنت وزارة الداخلية مقتل 6 أشخاص في الخرطوم وشخص واحد في دارفور، وذلك خلال احتجاجات يوم السبت الماضي.



وأكد شهود أن عناصر من شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن انطلقوا بشاحنات صغيرة باتجاه المتظاهرين وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق المحتجين الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف رجل وامرأة.

وأضافوا أن الجنود المكلفين بحراسة مجمع الوزارة خرجوا لحماية المتظاهرين وأطلقوا رصاصات تحذيرية في الهواء. وقال الشهود إن قوات الأمن انسحبت من دون رد، وتم نشر جنود حول المنطقة، بينما ردد المحتجون هتاف «الجيش حامينا» و«شعب واحد.. جيش واحد». ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات.

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وكذّب وزير الإعلام حسن إسماعيل، وهو أيضاً الناطق باسم الحكومة، هذه التقارير. وقال: «تم تفريغ التجمهر أمام القيادة العامة تماماً وبصورة لم تخلّف خسائر في جميع الأطراف، والأجهزة الأمنية متماسكة وتعمل بطاقة إيجابية وتناسق تام». وكانت محاولات سابقة لقوات الأمن لتفريق المحتجين، الذين تعهدوا بالبقاء حتى يرحل الرئيس عمر البشير، قد باءت بالفشل.

وكان البشير اعترف بأن الاحتجاجات لها مطالب مشروعة، ولكنه شدد على ضرورة التعامل مع هذه المطالب عبر سبل سلمية وصناديق الاقتراع. ويوم السبت الماضي، توجه نشطاء، شجعهم على ما يبدو نجاح المحتجين في الجزائر في إجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، في مسيرة باتجاه وزارة الدفاع، لتسليمها مذكرة تحض الجيش على الانحياز لهم.

واختاروا يوم 6 نيسان (أبريل) الذي يوافق ذكرى الانقلاب العسكري عام 1985، الذي أجبر الرئيس جعفر النميري بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي على التنحي إثر احتجاجات.