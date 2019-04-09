إرادة سلطان وعزمه يطوعان 99 كيلومتراً من الصخور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد الوسيلة ومحمد صبري

أثبت صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عندما وجه بتنفيذ المشروع العملاق طريق الشارقة - خورفكان الذي يفتتحه سمو السبت المقبل، بطول 89 كيلومتراً وبتكلفة 6 مليارات درهم، المعنى الحقيقي لتحدي المستحيل وأهمية التسلح بالإيمان الراسخ بالقدرات والانتماء الصادق لأهله وأبنائه، والتوظيف الأسلم للأفكار والموارد المالية وتسخيرها من أجل تلبية احتياجات المواطنين، فضلاً عن امتلاك سموه الإرادة الكافية لمواجهة الطبيعة، بتطويع تضاريس يعبرها الطريق غاية في التعقيد من أجل تعبيد منفذ بري يمزق فاتورة المصاعب التي كان يتكبدها الأهالي في مناطق شيص ونحوة ومدينة خورفكان من جهة، وتحقيق الوصول السهل زمنياً والآمن يومياً للسيارات من وإلى مدينة الشارقة.

كما أن منجز الطريق يؤكد رؤية سموه الثاقبة بأهميته وضرورته وفوائده التي ينعكس مردودها بلا شك في جميع المجالات مهما كلف الأمر، فخصص ميزانية تقدر بنحو 5.5 مليار درهم لإنجاز استحقاق المشروع التنموي الرائد والمستدام في إمارة الشارقة، خاصة أن المشروع يعد بمثابة تحويل لحلم سموه منذ تسعينات القرن الماضي، ومولود شرعي لحكمته بإنشاء منفذ على الأرض يعزز شبكة الطرق في إمارة الشارقة.

الإرادة والتصميم وقوة العزيمة والانحياز الواضح لسموه لهموم وتطلعات أهالي الإمارة دفعه لخوض غمار التحدي الذي أنتج مشروع الطريق، وبات على إثر منجزه السير إلى المناطق التي تقع في الحزام الجبلي لإمارة الشارقة اليوم واقعاً شاخصاً شكل بلسماً لعذابات ومعاناة سكان المناطق الجبلية بالإمارة.

وبتدشين شارع الشارقة - خورفكان تشرع الأبواب واسعة أمام مستخدمي الطريق للوصول إلى وجهاتهم من وإلى الشارقة وإمارات الدولة الأخرى بالسرعة المطلوبة التي تختصر الزمن والجهد، والشاهد أن مردود الطريق التنموي لا يقتصر على ذلك فحسب، بل تمتد آثاره لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية والعمرانية والتجارية والسياحية والثقافية وحتى الرياضية.

ولاشك في أن طريق خورفكان - الشارقة يعد نافذة للاستثمار الاقتصادي ومقصداً مهماً للتعرف إلى المكونات السياحية القائمة والأخرى التي تم استحداثها بعد إنشائه مثل الاستراحات على طول الطريق وسد الرفيصة الذي يعد مقصداً وواجهة سياحية تبين إبداع وإلهام سموه في خلق بور قادرة على الإدهاش، تشكل عامل جذب للسياحة الخارجية والداخلية، كما أنه سهل كثيراً على منصات الثقافة ومنحها القدرة على إقامة منتجها في شتى بقاع الإمارة.

و«الخليج» استطلعت فعاليات رسمية وشعبية عن تفاصيل الطريق وآثاره العظيمة في مدينة خورفكان والإمارة، فقال الدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان: إن المجلس كان حلقة الوصل بين الدوائر الحكومية والجهات المعنية بتنفيذ الطريق، وكان له دور هام في التنسيق فيما بينهم لتذليل كافة العقبات للخروج بهذا الشريان الحيوي على أكمل وجه ممكن والحفاظ على نظافة الطريق وتأمينه والاستجابة لآراء المواطنين فيما يخص الطريق الهام من توفير الخدمات على طول امتداده وترسية كل ما يليق بهذا المشروع العملاق.

وأضاف أن المشروع الحيوي يعد ترجمة لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة المستقبلية لتنمية المنطقة الشرقية وفتح المجال أمام حركة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال لدفع عجلة التنمية على كافة المحاور الاقتصادية من سياحية وتجارية وصناعية وما يتبعها من توسع عمراني يعزز مكانة المدينة الاقتصادية على خريطة الدولة لتصبح مدينة خورفكان وضواحيها وتوابعها من أهم مناطق الاستثمار والسياحة في دولة الإمارات.

وعن الأعمال التي أنجزتها بلدية خورفكان عددت المهندسة فوزية القواضي مديرة البلدية العديد من الفوائد والإيجابيات التي يحققها الطريق الجديد للمدينة، مشيرة إلى أن مسار الطريق الرابط بين المدينتين مروراً بمنطقة شيص بطول 89 كلم يقلص وقت مسافة السير إلى (45) دقيقة، ويوفر بذلك التنقل المستمر السهل والآمن لعابريه مع توفر الخدمات والمناظر الطبيعية.

مشيرة إلى أن الطريق عامل مهم يحقق مردوداً إيجابياً كبيراً ينعكس على اقتصاد الإمارة ويسهم في جذب الاستثمارات التجارية والعقارية وبالدرجة الأولى السياحية، كما أنه يعد عاملاً مهماً في أحداث النقلة والتطوير في المناطق التي يعبرها هذا الطريق، فضلاً عن مساهمته الفعالة في تعزيز وتقوية أواصر الروابط الاجتماعية.

وفيما يختص بالمشاريع والاستحقاقات التي أنجزتها البلدية ضمن مشروع الطريق، كشفت عن نجاح البلدية في زراعة وتشجير الجبال الواقعة على الطريق، والمطلة على عدد من المعالم الحيوية والبارزة في المدينة بتنويع الأشجار والنباتات المستخدمة في زراعة الجبال منها أشجار السدر ونباتات «الشوع والريحان والجهنمية والايبوميا»، إلى جانب زراعة الأشجار ذات الطبيعة الجبلية على امتداد المدرجات الجبلية كشجرة السدر والايبوميا، كما تمت زراعة طريق شيص الواصل إلى طريق خورفكان الشارقة بأشجار السدر والايبوميا، والجبال المحيطة بالبحيرات الأربع الجديدة عند مدخل مدينة خورفكان بأشجار السدر والدباي والجهنمي وشجرة الداماس على المدرجات، كما تمكنت البلدية من توصيل وتمديد شبكات الري إلى الجبال المراد زراعتها.

وشددت على أهمية الطريق وتأثيره الحيوي في المدينة سياحياً بعد أن بات قناة حيوية للربط بين المدن الرئيسية في جميع أنحاء الدولة، الأمر الذي يمكّن أفواج السياحة الداخلية والخارجية من الوصول الآمن والسريع إلى مدينة خورفكان التي تزخر بمورد ومنتج سياحي عالي القيمة، إلى جانب المنطقة التي يعبرها الزاخرة بأهم المعالم مثل الحصون وتاريخها وحضارتها القديمة وغرائب الطبيعة الجبلية فضلاً عن التنوع البيئي على طول الطريق ما يعد منتجاً قادراً على الجذب السياحي مثيراً للاهتمام.

وفيما يختص بأثر الطريق اقتصادياً وتجارياً قال خليل محمد المنصوري مدير إدارة فروع غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن افتتاح الطريق الجديد الحيوي الذي يربط مدن المنطقة الشرقية بمدينة الشارقة يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الدائم على توفير كافة مقومات مسيرة التنمية في المنطقة الشرقية عبر الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية وفق أحدث الممارسات العالمية التي ترسخ نمو وتطور المنطقة، مؤكداً أن الطريق الجديد سيساهم في نهضة تنموية شاملة عبر تعزيز تدفق السياح إلى المنطقة، وتفعيل شبكة الطرق السريعة التي ستخدم الحركة التجارية في المنطقة.

وأوضح أن القيادة الرشيدة أولت اهتمامها لتسهيل حياة ومعيشة سكان المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الطريق الجديد سيشكل رئة إضافية مميزة تضخ نشاطاً وحيوية في المنطقة، وستعرف قاطني الدولة والمستثمرين والسياح بالمزايا التنافسية التي تميز المنطقة الشرقية عن غيرها الأمر الذي سيكون له الكثير من التداعيات الإيجابية الملموسة على مختلف الصعد، مثنياً على الاهتمام الكبير والاستثنائي من صاحب السمو حاكم الشارقة، بتحسين حياة أبنائه وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يخدم المسيرة التنموية المستدامة في إمارة الشارقة.

وأكد أن الطريق الجديد ستكون له انعكاسات هامة على البيئة الاقتصادية والسياحية والتجارية في المنطقة الشرقية، حيث سيتيح تواصلاً سريعاً بين المنطقة الشرقية وسائر مناطق الدولة، ويعزز الممر التجاري الذي يربط إمارة الشارقة وميناء الحمرية بالمنطقة الشرقية وميناء خورفكان، الأمر الذي سيحدث ازدهاراً على كافة المستويات في المنطقة الشرقية، وسيدفع بمعدلات النمو إلى الارتفاع في مواكبة التطويرات الحديثة في البنية التحتية الأساسية المحفزة للاستثمارات والمستقطبة للسياح.

وفي المسار الاقتصادي نفسه يقول محمد إبراهيم الرئيسي مدير مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الإعلامي بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: إن طريق الشارقة خورفكان الذي يمتد طوله بقسميه إلى 89 كيلومتراً يشكل علامة فارقة، باعتباره شرياناً حيوياً في منظومة النقل البري بدولة الإمارات وأحد المحاور المهمة لشبكة الطرق فيها، كما يمثل حلقة وصل فعالة تسهم في تيسير الحركة المرورية وتربط خورفكان مع الشارقة وبقية إمارات الدولة بما يواكب خطط التنمية الشاملة في الإمارة.

وتابع: ما يميز هذا الطريق الذي روعي في تصميمه أعلى درجات الأمان عالمياً المرور من خلاله عبر صحارى وسهول تشكل ثلاث بيئات هي الجبلية والزراعية والصحراوية ليشكل متعة نظرية لمستخدمي الطريق من خلال المناظر الخلابة والطبيعة الخصبة في مشهد يستمر قرابة 45 دقيقة، كما أن هذا الطريق يضيف إلى المشهد السياحي في مدينة خورفكان التي تنظمها نقلة نوعية وطفرة تنموية في مشاريعها التي تتكامل مع افتتاح هذا الطريق ما يؤدي إلى زيادة مطردة في أعداد مستخدمي الطريق إذ يحقق سهولة التنقل ويدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى إسهامه بوتيرة عالية في تطوير المناطق المجاورة الواقعة على امتداد هذا الطريق.

ويضيف: أنا أحد أبناء مدينة خورفكان المستفيدين من هذا الطريق نظراً لتنقلي شبه اليومي بين خورفكان والشارقة بحكم ارتباطاتي العملية والعلمية بمدينة الشارقة، لذلك أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على أياديه البيضاء وحرصه واهتمامه بإنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد بالإضافة إلى بقية المشاريع التي تزدان بها مدينة خورفكان أسوة ببقية مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتي يحرص سموه على متابعتها ميدانياً من خلال جولاته التفقدية الكريمة ولقائه بأبنائه المواطنين.

بدوره يؤكد عثمان علي النقبي مطور عقاري أن الطريق الجديد يضع مدينة خورفكان بتوابعها وامتدادها في منطقتي اللؤلؤية والزبارة على خريطة الاستثمار للدولة وسهل واختصر المسافة والوقت في الانتقال من قلب مدينة الشارقة إلى مدينة خورفكان، لتصبح الأخيرة امتداداً عمرانياً لمدينة الشارقة بعد اختصار المسافة بينها إلى 45دقيقة ممكن أن يقضيها سكان الشارقة في زحام المدينة وفي إشارات المرور والانتظار ليوفر هذا الطريق الوقت والجهد والمال على سكان خورفكان ومدن المنطقة الشرقية.

ومن جانبه أشاد داود المغني النقبي وهو من سكان خورفكان ويعمل في مدينة الشارقة، بالرؤية المستقبلية لصاحب السمو حاكم الشارقة في رسم مخطط مستقبلي لخدمة المدينتين الأكبر في الإمارة وتوابعهم من القرى والمناطق الواقعة على امتداد الطريق وساهم في الحفاظ على الروابط الأسرية بين أصحاب الأعمال والعاملين في الشارقة من سكان خورفكان والعكس وعدم الاضطرار لنقل محال سكنهم بجانب مقار عملهم لأن الاستقرار هو أساس التنمية.

ويقول خالد الغيلي عضو مجلس استشاري الشارقة إن التخطيط للأجيال القادمة هو الشغل الشاغل لصاحب السمو حاكم الشارقة لتوفير حياة أكثر سهولة بتقديم كافة وسائل الدعم للنهوض بالبنية التحتية والأساسية لاستيعاب حجم المشاريع العملاقة في مدينة خورفكان والتوسعات المستقبلية في منطقتي اللؤلؤية والزبارة وربط منطقتي شيص والنحوة الجبلية بشبكة طرق داخلية في الإمارة.

ويقول الوالد خميس محمد النقبي والي منطقة شيص الجبلية إن مشروع الطريق كسر العزلة المفروضة على منطقة شيص التي تتمتع بطبيعة جبلية فريدة من نوعها ووضعها على الخريطة السياحية للدولة بعد أن كانت في السابق تعاني صعوبة الوصول إليها إلا من بعض هواة المغامرة واليوم وبفضل سلطان الخير صارت محط أنظار الجميع ومزاراً سياحياً هاماً يساهم في تنمية وتطوير المنطقة وزيادة المشاريع السياحية ودفع عجلة التنمية في مدينة خورفكان وتوابعها ولتنعم الأجيال الحالية والقادمة بهذه المقومات الفريدة.

ومن جهته توجه عبد الله النقبي والي منطقة النحوة بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على هذا المشروع العملاق الذي يعد تحدياً حقيقياً للطبيعة الجغرافية القاسية ذات التضاريس الوعرة ليكون شرياناً يربط بين مناطق كانت شبه معزولة بمدن الإمارة وكافة مناطق الدولة وبعد افتتاح الطريق زاد عدد الزائرين والمترددين على المنطقة للاستمتاع بطبيعتها المختلفة من محبي سياحة المغامرة ما زاد من حجم الأعمال والنشاط التجاري المرتبط بالنشاط السياحي بجانب زيادة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

اجتماعياً يقول المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة أفرع دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إن سكان مدينة خورفكان وضواحيها في السابق كان عليهم الانتقال والإقامة في مدينة الشارقة للعمل والدراسة بعيداً عن عائلاتهم وأسرهم وبعد تشغيل الطريق واختصار زمن الانتقال من وإلى خورفكان صار الوضع مختلفاً كلياً وساهم الطريق في استقرار العائلات وعدم الحاجة للانتقال لمدينة الشارقة لأن الوضع اختلف والطريق اختصر المسافة وصرنا أقرب للوصول لمقر عملنا والعودة بدون مشقة ولا تعب لأن الطريق يوفر كل الاحتياجات من عناصر الأمن والسلامة والخدمات على جانبيه.

ويقول المهندس يوسف العثماني رئيس شؤون الأفرع في دائرة التخطيط والمساحة، إن أساس التنمية والتخطيط المستقبلي هو شبكات الطرق الحديثة والتي تخلق مجتمعات عمرانية جديدة ونشاطاً تجارياً مرتبطاً بالتجمعات السكانية الجديدة وهذه كانت رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في خلق فرص عمل وتوسع عمراني لاستيعاب أي زيادة سكانية مرتقبة بجانب الاستفادة من الشواطئ البكر والتي لم تستغل حتى الآن في منطقتي اللؤلؤية والزبارة مع وضع تصور شامل لتطويرهما من جانب صاحب السمو حاكم الشارقة لتكتمل منظومة التنمية بشكل كامل.

وأضاف كانت أكبر تحديات إنشاء الطريق الجبال الصخرية وكيفية إيجاد مناطق تصلح لإقامة منطقة خدمات على الطريق حيث إن الطريق يخترق سلسلة جبال وعرة وتغذية الطريق بالخدمات الأساسية من اتصالات وكهرباء ومياه ومجار مائية لتصريف مياه السيول المنهمرة من الجبال على امتداد الطريق، فقمنا بحفر نفقين في الجبال بغرض تصريف مياه الأمطار في منطقة شيص ما بين نفق الملتقى ونفق الغزير.

من جانبه قال سلطان المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، إن ما تشهده مدينة خورفكان من مشاريع عملاقة تخدم كافة المجالات مع التركيز على استغلال المقومات البيئية والطبيعية من جبال وشواطئ يشهد له الجميع بالعمل المتكامل من مراحل تنمية مرتبطة ببعضها البعض، ويرجع ذلك لحكمة ورؤية سلطان الخير الذي يرى الأمور بعين ثاقبة ويراعي احتياجات كل منطقة حسب مقوماتها الطبيعية وموقعها الجغرافي.

وأضاف أن الطريق الجديد سيساهم في تنشيط الحركة الرياضية والفعاليات الفنية والثقافية بعد تقريب المسافة بين خورفكان وقلب الشارقة وأيضاً زاد الإقبال على سياحة اليوم الواحد بعد أن كان بعد المسافة يعوق ذلك فاليوم صارت الأسر والأفراد قادرة على زيارة المدينة وتقضية يوم العطلة والاستمتاع بالشواطئ والعودة في نفس اليوم لتستكمل عملها في اليوم التالي بدون مشقة أو تعب.

m قالت نعيمة الزعابي رائدة أعمال: نشكر الوالد صاحب السمو حاكم الشارقة على هذا المشروع العملاق الذي سيغير وجه المنطقة الشرقية كلها وتستفيد منه مدن الساحل الشرقي جميعاً لما له من مردود اقتصادي واجتماعي على أهالي المنطقة ويرفع من معدلات التنمية المستدامة ويعزز الفرص الاقتصادية والتنموية ويجذب رؤوس الأموال والمستثمرين لعمل مشاريع في منطقة ما زالت بكراً لم تتشبع بعد من المشاريع الاقتصادية وبها الكثير من الفرص في مجالات الاستثمار المختلفة من سياحة ترفيهية وثقافية بجانب النشاط المتزايد في حركة التجارة وتداول السلع لوجود ميناء خورفكان وشبكة طرق حديثة بعد دخول طريق خورفكان - الشارقة الخدمة ليختصر المسافة والوقت والتكلفة ليضع خورفكان على الخريطة الاستثمارية للدولة.

أوضح محمد عبدالرحمن القواضي الحمادي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان الثقافي الرياضي سابقاً وعضو مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين حالياً، أن الطريق مبهر ومفخرة لأهالي الشارقة، وعمل مضن أكد الاهتمام المتعاظم الذي يوليه صاحب السمو حاكم الإمارة لأهله وأبنائه بمدينة خورفكان والمناطق المتاخمة لها، مشيراً إلى أن الطريق يقدم مردوداً في جميع القطاعات منها القطاع الرياضي، حيث يسهل عملية انتقال اللاعبين المرتبطين بعمل في مدينة الشارقة ويلعبون في الوقت نفسه بالأندية بخورفكان، إلى جانب فوائده الأخرى.

طريق عملاق

قدم فهد درويش مساعد نائب الرئيس التنفيذي ببنك الاتحاد مدير منطقة الشارقة والإمارات الشمالية، خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة بعد أن تسلح بيقين خالص في مجابهة الطبيعة وتمكن بإرادته الصلبة ورؤاه الثاقبة من تطويع التضاريس والانتصار عليها بإنجاز الطريق العملاق الذي يعد أحد المرافق الحيوية التي تسهم في تخفيف معاناة أهالي خورفكان في الوصول إلى الشارقة ومدن الإمارات الأخرى بكل سهولة ويسر، فبعد أن كان أبناء المدينة يقطعون نحو 130 كلم لجهة الوصول إلى مدينة الشارقة بات عليهم الآن السير مسافة 89 كلم فقط، ما يسهل خاصة على العاملين من أبناء خورفكان في مدن أخرى الوصول إلى وجهاتهم باليسر المطلوب.

ويعد طريق خورفكان - الشارقة نافذة للسياح للتعرف إلى المكونات السياحية التي يصعب سابقاً الوصول إليها مثل منطقة شيص والنحوة وغيرها.

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شريان حياة للمنطقة

قالت منى عبد الله كرم مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع خورفكان: إن هذا الطريق يعد شريان حياة للمنطقة كلها لم نكن نحلم به، كنا نعده من المستحيلات السبع ولكن صاحب السمو حاكم الشارقة كان له رأي آخر لأن كلمة مستحيل لا وجود لها في قاموس الوالد سلطان الخير والعطاء وبالإرادة والصبر طوع الطبيعة القاسية وشق طريقاً يربط بين أكبر مدن الإمارة ومدينة الشارقة الأم ليعزز بذلك الروابط الاجتماعية.