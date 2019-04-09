شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يتحدث بلغة الثقافة في قمة أبوظبي من الكواليس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس وعبد الرحمن سعيد

انطلقت، صباح أمس، جلسات «القمة الثقافية 2019» بنسختها الثالثة، والتي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتستمر حتى بعد غد في منارة السعديات. وتضمن برنامج القمة لهذا العام، والتي تُعقد تحت شعار: «المسؤولية الثقافية والتكنولوجيا الجديدة» باقة من الجلسات الحوارية، والأنشطة الفنية، والعروض التقديمية، وورش العمل التفاعلية، التي تقام بالتعاون مع خمسة شركاء ثقافيين، يمثلون القطاعات المؤثرة في مجالات الإعلام والتراث والفنون والمتاحف والتكنولوجيا.

افتتحت القمة بكلمة ترحيبية من محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة، قال فيها: «القمة منصة تم إنشاؤها؛ ليتحدث الناس معاً من شتى بقاع الأرض، ولنتعلم من بعضنا، وسوف نسمع عدداً من أبرز المفكرين، وعلينا أن نتساءل في كل شيء بصوت عالٍ». وأضاف: «نرغب بوجود موسيقى في مدارسنا، وعلينا أن نتخذ خطوات إيجابية حيال ذلك، وتتضمن القمة هذا العام العديد من كبار المفكرين، واجتماعنا سوياً؛ يعد عاملاً مساعداً؛ لكي نحقق الكثير من الأمور، فنحن كفريق سنناقش التحديات، ونضع الحلول».

عقب ذلك، أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن القمة تجمع نخبة متميزة من المبدعين، وصنّاع السياسات؛ لمناقشة المسؤوليات الثقافية والتكنولوجيا الجديدة، ودور الثقافة في تعزيز الوعي بالقضايا العالمية المُلحة، ومساهمة القطاع الثقافي في التغيير الإيجابي بالمجتمعات العالمية.

وقالت الكعبي: «عنوان هذه القمة يُلخص متطلبات وقتنا الحالي في تسخير التكنولوجيا، وكيف يمكننا كمسؤولين وأفراد في القطاع الثقافي والإبداعي تحمل مسؤولية الطفرة التكنولوجية».

وأضافت: «لقد أصبحت التكنولوجيا أداة ووسيلة في صناعة الفن، ولست متأكدة كيف أشعر بلوحة رسمتها ريشة الذكاء الاصطناعي في سوق الفن، ولكن حان الوقت أن نسأل أنفسنا ما العلاقة بين الفن والآلة؟، نؤمن بأن الثقافة للجميع، وقد ساعدت التكنولوجيا على ذلك، وخاصة في كسر حاجز طبقة معينة تستمتع بالقراءة أو الذهاب إلى المعارض الفنية»

وأشارت في كلمتها إلى أن «معهد العالم العربي» في باريس يتضمن معرضاً للواقع الافتراضي التكنولوجي؛ وهو ما يعد مثالاً على ما تقدمه التكنولوجيا؛ لبناء حلول إبداعية.

مسؤولية الثقافة

اشتملت جلسات القمة على 5 جلسات في اليوم الأول، جاءت الأولى بعنوان: «الدبلوماسية الثقافية والمسؤولية في زمن التكنولوجيا الحديثة»، برئاسة زكي أنور نسيبة وزير دولة، وبمشاركة كل من: خوسيه لويس ثباتيرو رئيس الوزراء الأسبق لإسبانيا، وخورخي فرناندو كيروغا رئيس بوليفيا الأسبق، وبرناردينو ليون المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

وناقش المتحدثون في الجلسة المسؤولية الثقافية، ودورها من الناحية السياسية، وأهمية التنوع الثقافي، ثم معنى هوية الثقافة ودبلوماسيتها، مؤكدين أن الهوية الثقافية هي عامل مهم؛ لبناء الجسور بين كافة أطياف البشرية؛ فالثقافة توحدنا لنتعايش معاً، فلا توجد دولة متفوقة على غيرها بالثقافة.

وأوضحوا أننا نستطيع أن نسخر الثورة التكنولوجية؛ لدعم مسيرة السلام في العالم، وتعزيز قيم التعايش والتسامح، مؤكدين أنه لا توجد ثقافة من دون فنانين يدعمون حقوق الملكية الفكرية، وأن التسامح موجود في كافة أساليب التعبير الثقافية؛ مثل: النحت والموسيقى والأدب.

وأشادوا ب«وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي تم توقيعها مؤخراً في أبوظبي؛ فهي مبادرة عظيمة، خاصة فيما يتعلق ببنود حقوق المرأة، ونبذ العنف، والدعوة للتسامح، موضحين أنها صورة حقيقية للدبلوماسية الثقافية؛ حيث التعامل مع الأشخاص، والتأقلم معهم، بغض النظر عن عروقهم وخلفياتهم الدينية.

وأضافوا: إن دبلوماسي العالم جميعهم يتحدثون لغة متشابهة؛ هي لغة الثقافة، وهناك عدد من الدبلوماسيين هم من الكتّاب أو الفنانين، مؤكدين أن وسائل التواصل الاجتماعي للأسف تسمح للكثير من خطابات الكراهية بالانتشار.

دور الإعلام

جاءت الجلسة الثانية، بعنوان: «ما دور الإعلام في عصر التكنولوجيا ؟» برئاسة جون بريدو (محرر صحفي) في مجلة «ذي ايكونوميست»، وبمشاركة كل من مينا العريبي رئيس تحرير صحيفة «ذا ناشيونال الإمارات»، وجون ديفتيريوس متخصص في الأسواق الاقتصادية الناشئة، ومقدم برنامج «أسواق الشرق الأوسط سي إن إن»، وشاشي مينون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نيرفورا».

وأوضح المتحدثون، في الجلسة،: إن علينا أن نعمل على تنقيح ما يصلنا من الإعلام الإلكتروني، مؤكدين أن الهاتف الذكي أحدث ثورة خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث إن التغطية الإعلامية قديماً كانت عملية مُكلفة؛ مثل تغطية حرب الخليج سابقاً؛ ولكن اليوم بعض الفعاليات تُغطى وتبث بثاً حياً من أي منطقة بواسطة الهاتف، لقد أصبح إنتاج المحتوى أقل كُلفة، وأسهل وأسرع، وكل ذلك نتيجة تغيرات التكنولوجيا.

وأكدوا أن على الصحف الآن استخدام الوسائل المتعددة، وتحديث الصحيفة على الموقع يجب أن يستمر كل بضعة دقائق، فالتحدي الآن هو كيفية تقديم المحتوى الإعلامي المناسب والمواكب للحظة؛ فالتكنولوجيا أداة رائعة، إلا أن الجميع يريد أن يبث ما يؤمن به سياسياً؛ ولكن الخبر أو القصة يجب أن يقدما بشكل متوازن، بعض الموضوعات تثير مشاعر الناس؛ ولكن هذا ليس هدفاً، إنما يجب التركيز على ما هو حقيقي، ويستحق الاهتمام.

وأشاروا إلى أن الشمولية والتنوع في الصحافة هي أمور مهمة جداً، وهناك ضرورة لمتابعة من يختلفون معنا على «تويتر» مثلاً؛ لأنهم ينشرون شيئاً مختلفاً، ولا شك أن الإنسان يتعلم ممن يختلف معه بالرأي، موضحين أنهم يعتمدون كثيراً على هواتفهم النقالة في متابعة التطبيقات الصحفية بشكل يومي.

وأضافوا رغم أن هناك توقعات باختفاء الصحافة الورقية إلا أن هناك أشخاصاً ما زالوا يتحمسون لقراءة الصحف الورقية، والناس اليوم يقرأون الكتب أكثر من أي وقت، كما أن المنشورات المطبوعة ما زالت ذات مغزى ومعنى، وهي تعطي إحساساً مختلفاً.

وبينوا أن التكنولوجيا ليست مدمرة للإعلام؛ وهي مجرد أداة، وقد قدمت للصحافة فرصاً كبيرة، كما قدمت صحفيين رائعين، مضيفين أن نسبة الإعلانات المطبوعة في الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 40 %، وهذا لا يحدث في «جوجل»، كما أن 80 % من الإعلانات تذهب لكل من: «جوجل» و«فيسبوك»، ولكن العائدات من إعلانات وسائل التكنولوجيا ليست بمثل عائدات الإعلانات المطبوعة.

وتوقع المتحدثون أن الصحافة المطبوعة ستستمر؛ ولكن ربما بعد عشرين عاماً سيتم التركيز على المنتجات الصوتية فضلاً عن المرئية.

وأعربوا عن قلقهم من أن يتم استقطاب الإعلام لعكس بعض السياسات المتعصبة، مؤكدين أن لديهم مسؤوليات مهمة، وعليهم أن يتحلوا بها.

متاحف رقمية

الجلسة الثالثة جاءت بعنوان: «المتاحف في العصر الرقمي» برئاسة تروي ثيرين رئيس القيمين قسم المبادرات المعمارية والرقمية في متحف «سولومون آرجوجنهايم»، وبمشاركة كل من: أبينان بوشياناندا الرئيس التنفيذي والمدير الفني ل«بينالي أرت بانكوك»، وليزي جونغما رئيسة مشروعات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في شبكة «جلام» الهولندية.

ناقشت الجلسة المتاحف في العصر الرقمي، وتأثير التكنولوجيا على المتاحف، وأبرز التحديات التي تواجهها. وقال المتحدثون: رغبنا في عرض كافة مقتنيات المتاحف للجميع عن طريق ترويجها على شبكات التواصل الاجتماعي؛ ما سيعد عاملاً مشجعاً لكافة الأفراد من جميع أنحاء العالم؛ للقيام بزيارة المتاحف.

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وأعربوا عن سعادتهم البالغة باتساع المجال لهم؛ لمناقشة القضايا والتحديات، وعرض الإنجازات أمام العديد من المشاركين في القمة على أرض دولة الإمارات، ما سيعد عاملاً مساعداً ومحفزاً على العمل والمثابرة.

ولفت المتحدثون إلى أنه وفقاً للمجلس الدولي للمتاحف، فإن المتحف الرقمي هو مؤسسة دائمة في خدمة المجتمع وتطوره، وهو مفتوح للجمهور، ويكتسب ويحافظ ويبحث ويتواصل ويعرض تراث الإنسانية الملموس وغير الملموس لأغراض التعليم والدراسة.

أهمية الفن

الجلسة الرابعة جاءت تحت عنوان: «الشعبية أم الشعوبية؟»، برئاسة تيم مارلو المدير الفني للأكاديمية الملكية للفنون، المملكة المتحدة، وبمشاركة كل من لارس نيتف قيم فني وناقد وكاتب ومدير سابق لعدة متاحف، وفاروق تشودري منتج لدى شركة أكرم خان، وحاصل على رتبة الإمبراطورية الملكية، المملكة المتحدة، ومنيرة ميرزا المديرة التنفيذية قسم الثقافة كلية كينجز لندن والنائب السابق لعمدة إدارة الثقافة والتعليم، هيئة لندن الكبرى، المملكة المتحدة، ناقشت الجلسة أهمية الفن، وكيفية التوفيق بين الجمهور والفنان، والتطور التكنولوجي.

وأشار المتحدثون إلى أن التطور التكنولوجي يمكن أن يسهم في رفع نسب مشاهدة الجمهور للأعمال الفنية، وتطرقوا إلى الصعوبات التي تواجههم في تحديد الأشياء، التي تنال إعجاب الجمهور.

أما الجلسة الخامسة، فكانت بعنوان: «لماذا يأتي التراث على سلم الأولويات خلال الأزمات»، برئاسة لازار إيلوندو مدير قطاع الثقافة والطوارئ في اليونيسكو، وتحدث فيها: الكسندر كيلنر مدير المتحف الوطني في ريو دي جانيرو البرازيل، ومارلين باريت أودوين من مؤسسة التراث الثقافي (ITE)، والفنانة آلاء يونس.

من الكواليس

* قدمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة «جوجل» على هامش فعاليات القمة 3 تطبيقات إلكترونية بتقنية الواقع الافتراضي؛ وهي: «تطبيق دي دريم»؛ و«تلت برش»؛ و«آرتس أند كلتشر»، وقد تفاعل ضيوف القمة الثقافية مع هذه التطبيقات الافتراضية بشكل أوضح إلى أي مدى يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تخدم الفنون والثقافة.

* استقبلت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ضيوف القمة في منارة السعديات، أمس، في بيت القهوة، الذي تم إنشاؤه على شكل خيمة زجاجية تردد عليها الزوار، مستمتعين بطقوس شرب القهوة وتحضيرها.

وبيت القهوة تجربة ثقافية أصيلة تتضمن محاكاة نموذجية لتقاليد تحضير القهوة العربية وتقديمها للضيوف، وتعد القهوة جزءاً من التقاليد الاجتماعية، وتعبيراً عن كرم الضيافة الذي تتوارثه الأجيال على مدى قرون طويلة من الزمن، ولا تقتصر أهميتها على الاحتفاء بالضيف وتكريمه فحسب، فهي أيضاً تعد رمزاً لقوة الروابط الاجتماعية، والسياسية والثقافية، التي شكلت ملامح المجتمع الإماراتي.

* قدم الفنان ماركوس لوتينز، صباح أمس، ضمن فعاليات القمة، عرض أداء هادئ، ويحفز على الاسترخاء؛ حيث وزع على جميع الحضور بطاقات متشابهة ملونة نصفها باللون التركوازي، والنصف الآخر باللون البرتقالي، ولها ملمس مختلف حسب اللون، وفي تمرين لاسترخاء الأعصاب طلب من الجمهور أن يحدقوا بكل لون على حدة، ثم يلمسوا جيداً ملمس البطاقة بنصفيها، ثم بدأ يعطيهم بعض الأمور ليتخيلوها مثل صعود سلالم وغيرها.

10 صالات فنية في منارة السعديات

افتتح محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أمس، معرض «الفنون في منارة السعديات» في إطار برنامج «فن أبوظبي»؛ وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات القمة، ويستمر المعرض حتى 8 يونيو/حزيران المقبل.

حضر الافتتاح: سيف سعيد غباش، وكيل الدائرة، ولازار إيلوندو، مدير قطاع الثقافة والطوارئ بمنظمة اليونيسكو، وديالا نسيبة، مديرة «معرض فن أبوظبي».

يتضمن المعرض 10 صالات فنية، تستعرض صوراً ولوحات لفنانين صاعدين، إضافة إلى مجموعة من اللوحات لفنانين مرموقين؛ منهم: عبد القادر الريس، وحسن حجاج، وزيفاجو دنكان وغيرهم.

وزراء ومسؤولون: القمة ترسخ التعايش

أكد وزراء ومسؤولون مشاركون في القمة أن التكنولوجيا الرقمية تعد مفتاح الثقافة والمعرفة التي تشكل ملامح مستقبل المجتمعات وبناء جسور التواصل والتعايش بين الشعوب الذي من شأنه إحداث التغيير الإيجابي المنشود للإنسانية جمعاء.

فمن جانبه، أكد زكي أنور نسيبة، وزير دولة، أهمية القمة لكونها جمعت الخبراء والمتخصصين العاملين في الشأن السياسي والثقافي والإعلامي للنظر في قضايا رئيسية محورها أهمية الهوية الثقافية، وتعزيز التضامن داخل المجتمعات، ومد جسور التواصل بين شعوب العالم، مشيراً إلى أهمية القمة في وضع أطر حول كيفية استخدام الثقافة التي تعد اللغة الوحيدة التي يفهمها جميع البشر كالموسيقى والفنون وغيرهما، في تعزيز التسامح والتقارب بين الشعوب، وأن تكون عامل ربط بين المجتمعات لا عامل عزل.

وقال: «إن التكنولوجيا الرقمية تعد أداة مهمة في تعزيز التقارب بين الشعوب، وهو ما يتطلب أن نحسن تقنينها من خلال التشريعات والضوابط حتى لا تستخدم كأداة تخريب وتفريق بين المجتمعات».

بدوره، قال خوسيه لويس ثباتيرو، رئيس الوزراء الإسباني الأسبق: إن القمة الثقافية تمثل حدثاً معرفياً مهماً يسهم في ترسيخ مبادئ التسامح والسلام وتقبل الآخر، مشيراً إلى تقدير قيادة الإمارات الرشيدة لأهمية الحوار والنقاش وتحقيق القيم الإنسانية النبيلة.

وقال لازار إيلوندو مدير قطاع الثقافة والطوارئ في منظمة «يونيسكو»: «نسعى من خلال القمة لمناقشة كيفية مواجهة الأزمات على جميع المحاور الإنسانية من خلال تعزيز الهوية الثقافية لكون الثقافة تجمع مختلف العقائد والجنسيات».

وقال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال المغربي: إن القمة تمثل حدثاً ثقافياً مهماً على الساحة العربية والدولية لكونها تجمع خبراء ومختصين من أكثر من 90 دولة حول العالم، ما من شأنه أن يخلق منصة قادرة على مناقشة التحديات والتحولات المجتمعية العالمية، والإجابة عن تساؤلات مرتبطة بالمسؤولية الثقافية.

ونوه بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في إرساء مرتكزات التسامح والتعايش بين دول العالم، مشيداً بوثيقة الأخوة الإنسانية، وتأثيرها الإيجابي في مواجهة التطرف والإرهاب.

وقال سيف غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: إن القمة الثقافية تتيح المجال لتبادل الأفكار والاستراتيجيات وطرح الحلول للتحديات الملحة التي يشهدها القطاع الثقافي علميا»، مشيراً إلى دور المؤسسات التكنولوجية والإعلامية المهم في تعزيز الوعي الثقافي وتحقيق التقارب بين الشعوب على أسس السلام والتسامح.

وأضاف غباش أن القمة الثقافية تعد منصة عالمية تعكس الدور المهم والمحوري الذي تلعبه أبوظبي في قطاع الثقافة.«وام»