الجيش يحمي المتظاهرين.. والبشير ينفي التنحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم:عماد حسن، وكالات

نفت الحكومة السودانية،أمس الاثنين، تسليم الرئيس عمر البشير السلطة الى الجيش، فيما أكد الفريق أول ركن عوض بن عوف النائب الأول للرئيس، وزير الدفاع، أن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان، ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته، بينما دعا «تحالف الحرية والتغيير» إلى «تواصل مباشر» مع قيادة القوات المسلحة من أجل «تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة»، في حين وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر تابعة للجيش تدخلت ضد قوات أمنية حاولت فض اعتصام آلاف المحتجين في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، فجر أمس، أدت الى مقتل جندي ومتظاهر.

وقال وزير الإعلام والاتصالات حسن إسماعيل؛ إن التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية ونقلته عنها وسائل إعلام أخرى، وزعمت فيه أن رئيس الجمهورية بات أقرب لتسليم السلطة للجيش عار تماماً من الصحة، ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلاً.

وقال ، إن «الأجهزة النظامية متماسكة ومتعاونة فيما بينها لحماية البلاد.

من جانبه، أكد الفريق أول ركن عوض بن عوف النائب الأول للرئيس وزير الدفاع أن القوات المسلحة هي صمام أمان البلد ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته، مبيناً أن كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه.

جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء التنويري الذي جمع قادة القوات المسلحة برتبة الفريق واللواء بوزارة الدفاع.

وقال ابن عوف إن هنالك جهات تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لإحداث شرخ في القوات المسلحة وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد، مؤكداً أنه لن يتم السماح بذلك مهما كلف من عنت وضيق وتضحيات، وأبان أن القوات المسلحة تقّدر أسباب الاحتجاجات، وهي ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني.

بدوره ،جدد الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف رئيس الأركان المشتركة التأكيد على جاهزية القوات المسلحة في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين.في الأثناء ،شارك عدد من قادة قوى الحرية والتغيير في الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش الذي دخل يومه الثالث على التوالي، وأكد بيان تلاه باسم القوى رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير «دعوة القوات المسلحة لدعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي»، عبر «التواصل المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة، لتيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية».

وأكد البيان «مطلب شعبنا بالتنحي الفوري لرئيس النظام وحكومته دون قيد أو شرط»، مشيراً إلى «تكوين مجلس من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة التي تدعم الإعلان»، يتولى «مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محلياً ودولياً، من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبياً، ومعبرة عن قوى الثورة».

ودعا البيان القوات المسلحة إلى «سحب يدها من النظام الحالي الذي فقد أي مشروعية، وقطع الطريق أمام محاولاته البائسة لجر البلاد إلى العنف».

من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق أول عصام الدين مبارك حبيب الله، إن القوات الأمنية فضت تجمعات المعتصمين في محيط وزارة الدفاع. ونقلت مصادر خلال تقديم الوزير لتقرير للبرلمان في جلسة سرية أمس، عدم السماح للمعتصمين بالوجود أمام وزارة الدفاع مرة أخرى.

وأشار إلى أنه تم فض الاعتصام تماماً، وآلان الساحة خالية ولن نسمح بمثل هذه التجمعات مرة أخرى.

الى جانب ذلك، واصل الآلاف اعتصامهم في محيط القيادة من الاتجاه الشمالي، وشوهدت جموع كبيرة من المواطنين تتجه صوب موقع الاعتصام على الرغم من محاولات فضهم في الساعات الأولى من صباح أمس، ووقوع اشتباكات بين الجيش والقوات التي حاولت فض المعتصمين.

وأشاد تجمع المهنيين السودانيين، بجنود القوات المسلحة لتصديهم لمحاولات جرت لفض اعتصامهم المنعقد منذ يوم السبت الماضي.

من جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل جندي ومتظاهر بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالخرطوم.

على صعيد آخر، وجه الرئيس البشير، لجنة الحوار الوطني بتصنيف كل المبادرات والتعامل معها بإيجابية لصناعة التحول، بينما عزّا حزب المؤتمر الوطني الحاكم أسر ضحايا الأحداث الأخيرة.