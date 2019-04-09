شكرا لقرائتكم خبر عن مَن البديل لأمريكا؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

بدرجةٍ كافية من الثقة يمكن القول إن نظام القطبية الأحادية قد انتهى، أخذاً بعين الاعتبار حقائق من نوع استعادة روسيا جوانب من مهابتها الدولية التي كانت لها في العهد السوفييتي، والصعود الصيني، خاصة من وجهة النظر الاقتصادية، فضلاً عن تنامي قوة وتأثير بلدان أخرى كالهند مثلاً، دون أن نغفل أيضاً بعض مظاهر التناقض الأمريكي - الأوروبي الذي يتجلى في طريقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لملف العلاقات مع أوروبا.

لكن ما يطرحه العنوان السؤال أعلاه يدور حول ما هي القوة الدولية التي ستكون مهيأة أكثر من سواها لتأخذ مكان الصدارة في المشهد الدولي القادم، بعد سنوات أو عقود قليلة جداً بديلاً للولايات المتحدة.

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كان بعض الباحثين الغربيين، وبينهم سوسان جورج في كتابه: «أنا والعولمة - عالم بديل ممكن»، تمنى وهو ينطلق من التسليم ببداية أفول الدور الأمريكي أن تكون أوروبا الموحدة هي البديل، فلا بديل لعالم آخر ممكن بدون أوروبا الواعية لجذورها وثقافتها، والجوانب الأكثر إيجابية في تاريخها، خاصة تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية.

بل إنه يذهب حد القول إنه إذا لم ننجح في إقامة مثل هذا الوعي الأوروبي، بضرورة نشوء نموذج مختلف تماماً عن النموذج الأمريكي، كأساس للعالم البديل، فإن هذا العالم لن يصبح ممكناً، بل إن أوروبا نفسها قد تتحول إلى مجرد قارة بها كنائس وقصور جميلة، ولكنها فاقدة للدور.

في هذا جرى الانطلاق من أن أمريكا التي تدير العالم بمزاجها، متجاهلة حتى الاتفاقيات التي تنظم العلاقات الدولية حين تراها معيقة لها، وتتشدّق بها حين تجد العكس، حتى أنها، حسب الكاتب، البلد الوحيد في العالم، وربما معها الصومال، الذي لم يكن قد انضم إلى اتفاقية حقوق الطفل، على الأقل لحظة نشره كتابه في العام 2004، وبالتالي على أوروبا أن تظهر وجهاً أكثر تحضراً وإنسانية مقنعاً إن هي أرادت أن تكون بديلاً ممكناً.

ولم ينكر سوسان جورج القوة الديمغرافية الاقتصادية للصين والهند، مؤكداً أن عصرهما الجيو سياسي سيأتي، لكنه عبرّ، يومها، عن سعادته أن هذا العصر ما زال بعيداً، فلو ترك الخيار له، كما يقول، فهو لا يريد النموذج القمعي الصيني الحالي ولا نموذج الحرب الدينية الطائفي الهندي أن يسودا.

مضى على هذا القول نحو خمسة عشر عاماً، واليوم يبدو واضحاً أن أوروبا لم تؤهل نفسها للدور المعول عليه، فيما الآراء تكاد تجمع أن الصين، بالذات، هي القائمة.

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