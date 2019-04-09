واشنطن: «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنفت الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «إن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت لتعزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم»، فيما قال وزير خارجيته مايك بومبيو إن هذه المنظمة أسست للإرهاب، وقادت عمليات عسكرية ضد الأمريكيين، داعياً دول العالم إلى الضغط على إيران حتى «تغير سلوكها».

وقال ترامب إن فيلق القدس، وهو وحدة نخبة تابعة للحرس الثوري الإيراني، يشمله أيضاً هذا القرار.

وفيلق القدس هو جناح خارجي يقدم الدعم إلى حلفاء طهران في الشرق الأوسط، مثل حزب الله اللبناني وقوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح ترامب أن هذا القرار «يزيد بدرجة كبيرة مستوى ونطاق ضغوطنا القصوى على النظام الإيراني»، مضيفاً «إذا كنتم تقومون بأعمال مع الحرس الثوري، فأنتم بذلك تمولون الإرهاب».

وأكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن «الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون أكثر أمناً بدون إضعاف الحرس الثوري»، مضيفين «الحرس الثوري لديه مهمة مزدوجة تتمثل بإخضاع الشعب الإيراني وإرهاب الآخرين». وحذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كل «الشركات والمصارف حول العالم» من التعامل مع الحرس الثوري الإيراني. وقال بومبيو إن «الشركات والمصارف حول العالم أمام مسؤولية واضحة تقضي بالتأكّد من أن كل المؤسسات التي يتعاملون معها مالياً، ليست على أي علاقة مادية بالحرس الثوري الإيراني».

وذكر وزير الخارجية أن تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية أجنبية يوضح للعالم أن النظام الإيراني «ينخرط في الإرهاب، وهذا يضع عليه ضغوطاً كبيرة». وختم بومبيو بالتأكيد أن أمريكا «ستضغط ضغطاً قوياً حتى تغير إيران سلوكها»، داعياً دول العالم إلى القيام بنفس الشيء.

وفي سياق متصل، أوضح المنسق الأمريكي من أجل مكافحة الإرهاب نثان سيلز أن الهدف هو «فضح الحرس الثوري الإيراني» أمام كل شركائه الأجانب المحتملين. وتابع المنسق أن ذلك يعني تحديداً أن كل «دعم مادي» لهذا الجهاز الحكومي الإيراني، الذي تعتبره واشنطن بأنه «عصابة» تعتمد على «الابتزاز»، سيعدّ «جريمة فيدرالية».

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك إن الحكومة الأمريكية فرضت منذ عامين 25 سلسلة من العقوبات ضد كيانات إيرانية، مضيفاً أن عقوبات الاثنين «ليست سوى فصل جديد وسيكون هناك غيرها». (وكالات)