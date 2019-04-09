الإمارات والسعودية: 200 مليون دولار مساعدات لليمن في رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبو شهاب

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 200 مليون دولار؛ لتوفير الاحتياجات الغذائية للشعب اليمني خلال الأسابيع المقبلة، في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة؛ الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني؛ وتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاعات: الغذاء؛ والتغذية؛ والصحة؛ ودعم المعيشة في اليمن خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل هذه المساعدات 140 مليون دولار؛ لتوفير الاحتياجات الغذائية العاجلة؛ من خلال «برنامج الغذاء العالمي»، و40 مليون دولار؛ لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال والإصحاح البيئي؛ من خلال منظمة «اليونيسيف»، و20 مليون دولار؛ لمكافحة وباء «الكوليرا»، وتأمين المحاليل الوريدية؛ من خلال «منظمة الصحة العالمية».

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية المُشتركة بين البلدين، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة؛ تأكيداً للدور الإنساني، الذي توليه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، اهتماماً كبيراً، وفي مقدمتها: السعودية والإمارات.

وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن استقرار اليمن وازدهاره من أولويات الإمارات والسعودية. وأوضحت: «إن هذا الدعم الموجه سيركز في قسم كبير منه على المرأة؛ حيث تحتل الأمهات والنساء عموماً مكانة عالية ضمن برامج المساعدات الخارجية؛ نظراً لدورهن البارز والمحوري في تقديم المساعدات بكفاءة، وتعزيز بناء النسيج الاجتماعي».

وأشارت إلى الصعوبات، التي تعرقل وصول المساعدات إلى اليمن؛ بسبب المعوقات، التي يضعها الجانب الحوثي، والتي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها؛ للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وعدم احترام الحوثي للاتفاقات التي تم التفاوض بشأنها؛ مثل «اتفاق استوكهولم للسلام».

وقالت: «إنه تم اختيار هذا التوقيت لتقديم هذا الدعم؛ من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة، والحرص على توصيل المساعدات خلال الأسابيع المقبلة؛ لتمكين الشعب اليمني الشقيق من تلبية احتياجاته، وصون كرامته؛ من خلال السعي للمحافظة على تقاليده الراسخة، وممارسة العادات المتوارثة، بتناول الوجبات الجماعية خلال شهر رمضان المبارك».

وأضافت ريم الهاشمي: «سنعمل مع وكالات الأمم المتحدة؛ من أجل إيصال تلك المساعدات إلى كافة أنحاء اليمن الشقيق، كما أننا نرغب في بدء عملية إعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز اقتصاد اليمن الشقيق».

ودعت إلى احترام اتفاقات السلام، والبدء في بناء مستقبل مشرق وزاهر في اليمن، وقالت: «إننا نتطلع إلى تقديم المزيد في أقرب وقت».

وأوضح عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في تصريح صحفي بهذه المناسبة،: «إن دول التحالف؛ وفي مقدمتها: المملكة العربية السعودية والإمارات تسعى جاهدة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق؛ جرّاء الأزمة الإنسانية الصعبة، التي يمر بها؛ بسبب عدم احترام الميليشيات الحوثية لمبادئ اتفاقية استوكهولم، وما صدر عنها من توصيات، وما تقوم به من استغلال للأزمة الإنسانية، وتحويلها للكسب العسكري والسياسي».

وأكد أنه إيماناً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بأهمية تنفيذ برنامج عاجل مع الشركاء الاستراتيجيين في الأمم المتحدة، وبالأخص «برنامج الغذاء العالمي»، ومنظمة «اليونيسيف»، و«منظمة الصحة العالمية»؛ لتخفيف المعاناة الغذائية، وسوء التغذية والصحة والإصحاح البيئي في اليمن، بما يضمن منع حدوث أي مجاعة أو تفشي أوبئة ناتجة عنها؛ فلقد تم تصميم هذا البرنامج المشترك، بما يضمن سرعة التنفيذ، والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً في اليمن، وجاء التركيز- على وجه الخصوص- على الفئات الأكثر حاجة للرعاية؛ ألا وهي المرأة والطفل.

وقال: «إن هذا البرنامج يعد واحداً من العديد من البرامج الضخمة، التي تنفذها السعودية والإمارات؛ عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني اليمني، إضافة إلى ما يقوم به «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي من مشاريع نوعية؛ تلبي الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية القصوى في اليمن».

وفي الإطار ذاته، أكد الربيعة وريم الهاشمي التزام السعودية والإمارات بدعم الشعب اليمني في كافة مدنه ومحافظاته، بما يضمن العيش الكريم له. وأوضحا، أن هذه المبادرة تأتي إضافة إلى ما التزمت به الدولتان؛ لدعم اليمن بمبلغ مليار دولار أمريكي، ومبلغ 250 مليون دولار، الذي قدمته دولة الكويت، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر المانحين بجنيف في السادس والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي؛ حيث تعد هذه أكبر منحة في تاريخ الأمم المتحدة. يذكر أن إجمالي ما قدمته دول التحالف؛ وفي مقدمتها: السعودية والإمارات؛ دعماً لليمن على مدى الأعوام الأربعة الماضية يزيد على 18 مليار دولار أمريكي. (وام)