شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تزود مستشفى الجمهورية في عدن بأجهزة طبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زودت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، مستشفى الجمهورية التعليمي بمدينة عدن، بأجهزة ومستلزمات طبية، وأسرّة إنعاش حديثة للعناية المركزة.
وأوضح سلطان الشامسي ممثل «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، خلال عملية التسليم، أمس، أن هذا الدعم الإماراتي في المجال الصحي؛ يعد دفعة أولى ستليها دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة؛ بهدف تطبيع حياة اليمنيين، والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الاستثنائية، ودعم المرافق الصحية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
من جانبه، أعرب الدكتور طارق مزيدة نائب مدير المستشفى عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة ب«هيئة الهلال الأحمر» على الدعم المتواصل للمستشفى منذ 2015 وحتى اليوم، والذي تضمن تأهيل بنيته التحتية، ورفده بالأجهزة والمستلزمات الطبية.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تولي القطاع الصحي اليمني أهميّة خاصّة؛ عبر إعادة تأهيل المستشفيات والمجمعات الصحية، ومدها بسيارات الإسعاف، وأطنان من الأدوية، وبناء مركز متخصص لجراحة العظام في مستشفى الجمهورية نفسه. (وام)
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