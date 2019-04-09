شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الاستثمار» يشدد على المناطق الخاصة للتنمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:ملحم الزبيدي وحمدي سعد



برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في دبي، بمشاركة وفود رسمية من أكثر من 140 دولة بينهم، إيفو موراليس رئيس دولة بوليفيا، ومحمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، ورئيس تتارستان رستم ميننيخانوف، ورمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وهوشيف مسلم، نائب رئيس جمهورية الشيشان وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى و40 وزيراً.



قادة الشركات



يشارك في الملتقى أكثر من 20000 من قادة الشركات وواضعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال وكبار الأكاديميين والخبراء وأصحاب المصلحة ويستمر ثلاثة أيام ويضم مجموعة من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل وعروض تقديمية على مستوى البلاد ومعرض يضم أكثر من 500 عارض ومشارك في العرض وفرصاً كبيرة للتواصل.

ويستضيف الملتقى ما لا يقل عن 1000 خبير ومتخصص في الاستثمار الأجنبي المباشر، لتبادل استراتيجياتهم بشأن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الانتعاش المتوقع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة لعام 2018 بعد انخفاض بنسبة 23% في عام 2017 وفقاً للأرقام الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي.



حضوراً بارزاً



وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى، قال الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية: باسم حكومة دولة الإمارات، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في حفل افتتاح أعمال الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي. لقد حقق هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، حضوراً بارزاً على الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم.

وأضاف عبد الله بلحيف النعيمي: لقد حقق «ملتقى الاستثمار السنوي 2019» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، حضوراً بارزاً على الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم، حيث نستضيف اليوم وفوداً من أكثر من 140 دولة من مختلف قارات العالم، لنطلع من خلال هذه المنصة الرائدة على أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن تبادل الخبرات، واستكشاف فرص الأعمال، وتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكات.

وأكد النعيمي أن الإمارات أولت البنية التحتية والطرق اهتماماً بالغاً انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا القطاع في تعزيز وجذب الاستثمارات الجديدة، وبفضل ذلك تمكنت من حجز مراكز متقدمة عالمياً بمؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال، وكان آخرها حصول الدولة على المركز الثاني في مؤشر الرضا عن الشوارع والطرق السريعة التي تشكل أحد أفضل البنى التحتية عالمياً، كما أن الدولة حققت إنجازات متقدمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية لوضعها الخطوط العريضة لدعم منظومة الشراكة بين القطاعين وجذب المستثمرين.



المرتبة الأولى



وأشار وزير تطوير البنية التحتية إلى النظرة التفاؤلية للمستقبل في ظل النمو الاقتصادي العالمي الذي اختتمنا به عام 2018 وبنسبة 3.7%. ويقدر صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه في عام 2019 بنسبة 3.5%.

وأضاف النعيمي: على الصعيد الوطني، لا تزال دولة الإمارات تتبوأ المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت قيمتها في عام 2018 نحو 10.4 مليار دولار حسب تقديرات «المصرف المركزي».



توقعات صندوق النقد

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واستطرد عبد الله النعيمي قائلاً: كما استطاعت دولة الإمارات وعلى مدار 6 سنوات متتالية أن تتصدر دول العالم العربي في مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال». ويحتفظ صندوق النقد الدولي بتوقعات اقتصادية إيجابية في هذا الصدد، حيث يُقدِّر نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.7% خلال العام الجاري. ولفت النعيمي إلى ما يتردد في أروقة الاقتصاد والسياسة الدولية حول أن العولمة في تراجع، ولكننا نعتقد أن ذلك لا يعكس المشهد كاملاً، فالعولمة تتقدم ولكن عبر مسارات جديدة. ومن هنا اخترنا لدورة الملتقى هذا العام شعار «خريطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية».



مواكبة الاتجاهات



أكد عبد الله النعيمي أن الإمارات تؤمن بأهمية التكنولوجيا كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي، وقد كانت حريصة على مواكبة الاتجاهات الجديدة وتطبيقها في مختلف المجالات التجارية، ونعتقد أن علينا اليوم أن نعمل معاً بصورة جادة لتضييق «الفجوة الرقمية» التي تحد من قدرة بعض الدول والمجتمعات على الاستفادة من نموذج الاقتصاد الرقمي.



خبراء الصناعة والتجارة



شارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى مسؤولون حكوميون، وقادة أعمال عالميون، وخبراء في الصناعة والتجارة، وصناع قرار من الإقليم ومن مختلف دول العالم، وممثلو العديد من المؤسسات المالية والبنوك. كما تواجد فيها العديد من خبراء الاستثمار ومديري المحافظ المالية من مختلف أنحاء العالم.



خطط الاستثمار



قدمت الهيئات والمؤسسات المالية العالمية المشاركة في الملتقى استراتيجياتها وخططها الخاصة بالاستثمار وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة في العملية الاستثمارية. ومن المتوقع أن ينتج عن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام العديد من الاتفاقيات التي ستسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية وتساعد في تسريع عجلة النمو الاقتصادي للدول المشاركة فيه.



خلق مناخات استثمارية



شهدت النقاشات في الملتقى تركيزاً على خلق مناخات استثمارية إيجابية، وتوفير الوسائل لإنشاء مناطق خاصة للتنمية في الدول لتشجيع الاستثمارات واستغلال الفرص التي يتيحها الملتقى للدول المشاركة فيه من الوجهات الاستثمارية الواعدة عالمياً.