«كارلايل» تستحوذ على حصة أقلية في «سيبسا»

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أعلنت أمس كل من شركة مبادلة للاستثمار أن صناديق استثمارية تابعة ل «كارلايل» سوف تستحوذ على حصة أقلية في شركة سيبسا، المملوكة بالكامل لمبادلة، والتي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقراً لها، وتعد سيبسا أكبر شركة خاصة في مجال عمليات النفط والغاز على مستوى القارة الأوروبية، وسوف تخضع صفقة البيع لموافقات الجهات التنظيمية المعنية، ويتوقع اكتمالها بحلول نهاية العام الجاري.

اتبعت مبادلة استراتيجية لبيع هذه الحصة في سيبسا من خلال اعتماد خيارين أساسيين تمثل الأول بطرح اكتتاب عام في سوق المال في مدريد، والثاني من خلال السعي لإبرام صفقة خاصة مع أحد الشركاء المحتملين.

وفي هذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في مبادلة: نحن سعداء بهذا الاتفاق مع كارلايل وانضمامها إلينا كشريك في سيبسا، خاصة أن كارلايل تتمتع بسمعة مرموقة كشركة استثمار عالمية تدير استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة العالمي.

وأضاف: تعتبر هذه الصفقة منعطفاً جديداً في مسيرة سيبسا الممتدة ل 90 عاماً، حيث عملت مبادلة خلال السنوات الماضية مع فريق عمل سيبسا لبناء شركة متخصصة في مجال الطاقة المتكاملة. ونحن نتطلع لانضمام كارلايل التي تتمتع بخبرة عريقة في مجال الطاقة، كشريك في سيبسا، للعمل مع فريق الإدارة فيها نحو تعزيز وتطوير وتنمية الشركة.

وأكد الكعبي: تتفق مبادلة وكارلايل على قوة أعمال سيبسا والفرص التي تمتلكها للنمو. ونحن واثقون من قدرتها على مواصلة الأداء المتميز على المستويين التشغيلي والمالي، وقد انعكس ذلك جلياً في تقديرنا لقيمة الشركة خلال مرحلة المفاوضات.

وبدوره، قال مارسيل فان بويكي، رئيس كارلايل انترناشيونال إنيرجي بارتنرز: نحن سعداء بالدخول في شراكة مع مبادلة وفريق الإدارة التنفيذي في سيبسا من خلال التزامنا بالاستثمار في سيبسا التي تمتلك إمكانيات وفرصاً مستقبلية واعدة في قطاع الطاقة العالمي. ونتطلع للعمل معاً لتعزيز مسار نمو سيبسا بما يعود بالنفع على عملائها ومورديها والعاملين فيها. ويمتلك فريقنا سجلاً حافلاً بالإنجازات ويتمتع بقدرات مميزة في المجالات المالية والتشغيلية بقطاع الطاقة، وخبرة واسعة في قطاعات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق.

وسيتم تأكيد حصة كل مساهم عند استكمال الصفقة بشكل نهائي، علماً أن مبادلة ستبقى المالك لحصة الأغلبية. وسيتم تمويل هذه الصفقة من قبل الصناديق الاستثمارية التابعة ل كارلايل وشركائها من المستثمرين.

وتتمتع سيبسا بسمعة واسعة كشركة إسبانية متخصصة في مجال عمليات الطاقة المتكاملة، وحققت مكانتها من خلال النمو القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وتدير الآن أصولاً على امتداد سلسلة القيمة في قطاع النفط في أكثر من 20 دولة، محققة عوائد مستدامة، كما تعمل أيضاً في قطاع الطاقة المتجددة. وتضم أصول الشركة احتياطيات نفطية كبيرة في حقلي أم لولو، وصرب البحريين في أبوظبي. وتعد سيبسا منتجاً رئيسياً للنفط في الجزائر، كما تدير عمليات في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا.