اتحاد الكتاب يحتفي بالشاعرتين المطيري والفقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

احتفى اتحاد كتاب وأدباء الامارات، مساء أمس الاول، بعضوي الاتحاد الشاعرتين شيخة المطيري الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء التي اختتمت مؤخراً، وهبة الفقي الفائزة بالمركز السادس، وذلك بمقر الاتحاد في أبوظبي، بحضور لفيف من الأدباء والكتاب المحليين والعرب.

أكد حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، خلال مداخلته في الأمسية، على أهمية برنامج أمير الشعراء كبرنامج متميز له بصمته وجماهيره من الوطن العربي، لافتاً الى الأثر الجميل الذي خلفه في الساحة الشعرية، حيث تخرج فيه عدد من الشعراء أصحاب الأصوات المميزة، بالرغم من وجود بعض الملاحظات التي تمنى أن يتم تجاوزها في الدورات المقبلة.

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ولفت إلى أهمية وجود توازن بين رأي لجنة التحكيم للبرنامج، وبين نتائج تصويت الجمهور، حيث كانت العيون تتجه دائماً إلى شاعر يفترض أن يكون الفائز، ثم يفوز آخر، حيث يكون قد حاز على أكبر نسبة من التصويت، وهذا ما حصل مع الفائزتين بالمركزين الثاني والسادس، اللتين أشادت بهما لجنة التحكيم، وحققا أعلى النقاط، فيما حازتا على تصويت أقل من الجمهور.

وأشار الى غياب بعض من الأمراء الذين شاركوا في المواسم السابقة عن ساحة الشعر حالياً، متسائلاً عن ذلك، لافتاً الى ضرورة ألا يكون أمراء المسابقة أسيري البرنامج، فلابد من وجود إبداعات أخرى خارج هذه التجربة، واعتبار البرنامج محطة للانطلاق.

وتحدثت شيخة المطيري، عن تجربتها في البرنامج، وفخرها وسعادتها بمشاركتها فيه، موضحة أن الشاعر دائماً يشك في أن كتاباته قد تحوز على أعجاب وتقييم الجمهور، خصوصاً النقاد، وقرأت خلال الأمسية قصيدتها (أشم غيابك)، والقت الشاعرة هبة الفقي قصيدتها (طقس الجنون).