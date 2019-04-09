مصر.. إغلاق طرق رئيسية وميناء جراء عاصفة ترابية

القاهرة / الخليج 365

أغلقت السلطات المصرية، مساء الإثنين، عدة طرق رئيسية وميناء بحري، بأكثر من محافظة، جراء عاصفة ترابية شديدة.

وأعلنت إدارة مرور أسوان (جنوب) إغلاق 3 طرق صحراوية وسريعة تربط المدينة بالمحافظات الأخرى المجاورة، بسبب العاصفة الترابية المفاجئة التى ضربت البلاد.

وشهدت محافظات أسوان والأقصر (جنوب) والوداي الجديد (غرب) والبحر الأحمر (شرق) عاصفة ترابية غطت سماءهما، وأدت إلى حجب الرؤية على الطرق الصحراوية وانتشار للأتربة مع سرعة الرياح.

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كما أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء (شمال شرق)، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح وحالة البحر المضطربة.

كما شهدت الغردقة ورأس غارب (جنوب شرق) هطول أمطارعليهما، مع نشاط مكثف للرياح والسحب، وخاصة على الطرق الخارجية.

ولم تعلن السلطات على الفور موعد إعادة فتح الطرق والميناء.

وشهدت مصر طقسًا في فصل الربيع غير معتاد بالبلاد السنوات الأخيرة، أسفر عن هطول أمطار غزيرة وصلت حد السيول، وهبوب عواصف ترابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.