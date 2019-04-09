رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

أنقرة / أيكوت قره داغ / الخليج 365
التقى رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي أرباش، الإثنين، وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية محمد صالح بن طاهر بنتن في مدينة جدة السعودية، وبحث معه التحضيرات لموسم الحج المقبل.
وتناول أرباش مع الوزير السعودي الحصص المخصصة للمواطنين الأتراك داخل وخارج البلاد، كما تبادلا الآراء حول أداء الحجاج لعباداتهم بشكل آمن ومطمئن وبسهولة.
الوزير السعودي أكد خلال اللقاء أن بلاده ترفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج كل عام، وأن المملكة تقدم خدمات تشكل نموذجا لبقية الدول الإسلامية في هذا الخصوص.
وأعرب عن شكره لرئيس هيئة الشؤون الدينية التركية على زيارته.
وحضر اللقاء المدير العام لشؤون الحج والعمرة في تركيا أنور غونانج، ونائب ملحق الخدمات الدينية التركي لدى جدة سليمان صاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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