السعودية والإمارات تعلنان عن مساعدات لليمن بقيمة 200 مليون دولار

اسماء السيد - الرياض: أعلنت السعودية والإمارات اللتان تقودان تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في اليمن الثلاثاء عن تقديم 200 مليون دولار في شهر رمضان لهذا البلد الذي يواجه خطر المجاعة.

وتم الإعلان عن هذه المنحة في كل من الرياض وأبو ظبي في إطار حزمة المساعدات التي أعلن عنها البلدان في نوفمبر الماضي بقيمة 500 مليون دولار استجابة للأزمة الغذائية التي يشهدها البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من أربع سنوات.

وسيتم تخصيص مساعدات شهر رمضان الذي يبدأ في مايو المقبل بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة في بيان "إيمانًا من كلا من المملكة والإمارات بأهمية تنفيذ برنامج عاجل مع الشركاء الاستراتيجيين (...) لتخفيف المعاناة الغذائية وسوء التغذية والصحة في اليمن بما يضمن منع حدوث مجاعة أو تفشي أوبئة ناتجة عنها".