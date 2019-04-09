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وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الاريترى دعم العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف خلال لقاءه اليوم مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح دعم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية ودولة إرتيريا إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان اللقاء حضره وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله العويفير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي.

 

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