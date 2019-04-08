شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية وغباراً على هذه المناطق.. غداً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء في المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الأرصاد، إلى أن الحالة تشمل مناطق: “تبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، ومرتفعات عسير، ومرتفعات الباحة، والشرقية، ومرتفعات نجران، ومرتفعات جازان، ومرتفعات مكة المكرمة”.
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