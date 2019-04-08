أسرع 25 مرة من الصوت.. طائرة فضائية تسافر من لندن إلى نيويورك في ساعة

كشفت وسائل إعلام عالمية عن "الطائرة الفضائية"، التي تطير أسرع 25 مرة من سرعة الصوت، والتي تجاوزت مؤخرا مرحلة الاختبار.

الطائرة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، يمكن أن تنطلق من لندن إلى نيويورك في أقل من 60 دقيقة، وتنقل الناس من المملكة المتحدة إلى أستراليا في غضون 4 ساعات فقط، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

تصنيع الطائرة جرى بالتعاون بين 4 أطراف، هي شركة "Reaction Engines" التي مقرها أكسفورد، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء البريطانية، بالإضافة إلى شركة "BAE Systems".

واختبرت تلك الشركات مؤخرا تقنية "pre-cooler" في الطائرة، وهي تقنية تسمح لها بالسفر بشكل أسرع من أي وقت مضى.

Advertisements

تعتبر "pre-cooler" ضرورية في تطوير الطائرة، لأنها مطلوبة لمنع المحرك من الانصهار عن طريق خفض درجة حرارة الهواء المضغوط في المحرك من أكثر من 1000 درجة مئوية، إلى درجة حرارة الغرفة، في واحد من 20 جزء من الثانية.

تحتوي آلاف الأنابيب الموجودة داخل جهاز التبريد "pre-cooler"، والتي تكون أرق من سمك شعر الإنسان، على هيليوم سائل يمكنه تبريد الهواء أثناء اندفاعه.

حتى الآن، كانت الحرارة عاملاً مقيدًا لمدى سرعة السفر للطائرة، بما في ذلك طائرة الكونكورد التي سرعتها ضعف سرعة الصوت.