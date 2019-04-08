دراسة تكشف طريقة لعدم إكساب الأطفال وزنا زائدا خلال الحمل

كشفت دراسة حديثة، عن طريقة فعالة ومؤكدة، تشير إلى أن المرأة يمكن أن تجنب أطفالها كسب الوزن والبدانة، حتى قبل ولادتهم، حيث أجرى علماء من جامعة واشنطن، بحثا، يفيد بأن الأمهات يمكن أن يحمين أطفالهن.

"ساعة يوميا من ممارسة الرياضة أثناء الحمل"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقي الأطفال من احتمالية زيادة الوزن، ويعتبر البحث الحديث، أول دراسة تشجع النساء الحوامل على ممارسة الرياضة حتى مع نحافتهن.

وقالت الدراسة إن ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية يساعدان على تعزيز صحة الطفل بعد ولادته.

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واختبرت تلك النظرية على الفئران، ووجد العلماء الأمريكان أن "أم الفأر" التي مارست الرياضة أو تحركت أثناء الحمل، كان مولودها أقل عرضة للإصابة بالسمنة.

ومن جهته، قال جون سيوك سون، من جامعة واشنطن والقائم على الدراسة: "تشير بياناتنا إلى أن قلة التدريب عند النساء الأصحاء في أثناء الحمل، يمكن أن تعرض أطفالهن للسمنة".

واستطرد: "نقصد بالرياضة ممارسة تمرينات وتدريبات رياضية لمدة ساعة يوميا".