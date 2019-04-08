دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تبدأ في دفع تحديث Android 9 Pie لمستخدمي هواتف Galaxy J8 ظهر على التقنية بلا حدود.

ينضم إصدار أخر من هواتف Galaxy إلى إصدارات سامسونج التي حصلت على تحديث Android 9 Pie، حيث بدأت العملاق الكوري في دفع التحديث إلى مستخدمي هواتف Galaxy J8.

تقدم شركة سامسونج تحديث Android 9 Pie مع واجهة المستخدم One UI لمستخدمي هاتف Galaxy J8 حيث ينطلق التحديث مع التصحيح الأمني لبرمجيات الهاتف المقررة لشهر أبريل.

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ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الثابت من Android 9 Pie مع واجهة المستخدم One UI لمستخدمي هاتف Galaxy J8 في روسيا اليوم، على أن ينطلق التحديث إلى مناطق أخرى حول العالم بشكل تدريجي حيث يأتي هذا التحديث برقم J810FPUU3BSD1 إلى الهاتف، كما تقدم سامسونج تحديث أمني أخر لبرمجيات الهاتف خلال ثلاثة أشهر من الآن.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تبدأ في دفع تحديث Android 9 Pie لمستخدمي هواتف Galaxy J8 ظهر على التقنية بلا حدود.