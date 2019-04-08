دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحدي شاشات التلفاز: سوني ضد سامسونج ضد LG! ظهر على التقنية بلا حدود.

في هذه المراجعة سوف نعرض إليكم أدق التفاصيل عن ثلاث شاشات ذكية مختلقة؛ شاشة UK6400 من شركة LG، وشاشة NU7100 من شركة سامسونج، وشاشة X7000F من شركة سوني.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

إليكم مراجعة شاملة لجميع الشاشات الثلاثة:

التصميم

تتميز الشاشات الثلاثة بسماكة ملحوظة من حيث التصنيع وخصوصًا شاشة سامسونج، فجميعهم مصنع من البلاستيك المتين. ومن ناحية التركيب، فقد كانت شاشة LG هي الأسهل، في حين كانت شاشة سوني هي الأكثر تعقيدًا.

أما عن مساحة إطار الشاشة، فتأتي جميع الشاشات بمساحة إطار ممتازة، ولكن كانت المساحة الأقل لصالح شاشة سامسونج ومن ثم سوني ومن ثم LG.

تتوفر شاشة LG بحجم يبدأ من 43 بوصة إلى 65 بوصة، في حين تتوفر شاشة سامسونج بحجم يبدأ من 40 إلى 75 بوصة، بينما تتوفر شاشة سوني بحجم يبدأ من 43 بوصة إلى 55 بوصة.

تحتوي شاشة LG UK6400 على ثلاثة منافذ من نوع HDMI ومنفذين من نوع USB ومنفذ للشبكة مع منفذ S/PDIF ومنفذ RF، هذا وبالإضافة إلى النظام الصوتي من خلال HDMI. وعلاوةً على ذلك، تدعم الشاشة اتصال Wi-Fi AC على عكس شاشتي NU7100 وX7000F.

أما عن شاشة NU7100، فهي توفر أيضًا ثلاثة منافذ من نوع HDMI ومنفذين من نوع USB ومنفذ للشبكة مع منفذ للـ Component والـ Digital Audio. وتدعم الشاشة اتصال Wi-Fi 2.4.

وفيما يتعلق بشاشة X7000F، فهي تأتي بثلاثة منافذ من نوع HDMI ومنفذ للشبكة ومنفذ للـ HDCP مع منفذ للـ Digital Audio، هذا وبالإضافة إلى مقبس 3.5 ملم وثلاث منافذ من نوع USB. وتعتبر شاشة سوني هي الأفضل من ناحية توزيع المنافذ بالمقارنة مع سامسونج وLG. وعلاوةً على ذلك، تدعم الشاشة اتصال Wi-Fi n وبلوتوث ولكن لا يوجد إمكانية لاقتران السماعات بشكل مباشر.

أما بالنسبة لتصميمات أجهزة التحكم عن بُعد، فكان التصميم الأفضل لصالح سامسونج ولكنه يفتقر إلى الخصائص الذكية التي يمكن استخدامها مع جهاز التحكم عن بُعد، مثل الأوامر الصوتية والوصول السريع واستخدام الجهاز كفارة، ولكن بالتأكيد يمكنك الوصول إلى الإعدادات والإدخالات بكل سهولة.

Advertisements

أما عن جهاز التحكم الخاص بسوني، فهو يأتي بتصميم طويل ولكنه يفتقر أيضًا إلى الخصائص الذكية مثل الأوامر الصوتية واستخدامه كفارة، ولكن المميز به هو انه يحتوي على زرين للوصول السريع إلى يوتيوب ونتفلكس.

وعلى صعيدًا آخر، يتميز جهاز التحكم الخاص بـ LG بإمكانية إصدار الأوامر الصوتية أو استخدامه كفارة، وهذا على عكس أجهزة سامسونج وسوني. كما انه يحتوي على زرين للوصول السريع إلى نتفلكس وأمازون.

الأداء

أولًا شاشة LG UK6400:

تقدم شاشة LG تقنية الـ Active HDR مع النوع HDR 10 Pro، مع معايير ألوان True Color، هذا وبالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي. وعلاوةً على ذلك، يوجد بالتلفاز جهاز استقبال مدمج، وهو شيء غير موجود بشاشات سوني وسامسونج. توفر الشاشة أيضًا النظام السحابي للصور، بالإضافة إلى وظيفة الـ One Touch والتي تعتبر وظيفة ذكية إذ أنها تقوم بتعديل الصوت على حسب المكان الذي يتم وضع الشاشة فيه.

تستخدم الشاشة معالج رباعي النواه مع نظام تشغيل WebOS، ويعتبر هذا النظام هو الأفضل من ناحية الاستعراض والدخول والوصول، على الرغم من أن عملية تحميل التطبيقات لم تكن الأسرع على الإطلاق، ولكن لا يوجد بها أي مشاكل.

يوجد شيء آخر أيضًا غير موجود بشاشات سامسونج وسوني، وهو أنه يمكن الاقتران مع أي سماعة بشكل مباشر مع شاشة LG.

أما عن المحتويات، فتقدم شاشة LG وضع الـ Game Mode والذي سيسمح لك باللعب من خلال هذه الشاشة. وبالنسبة لمشاهدة المحتوي في الإضاءة العالية، فيمكن الجزم بأن الشاشة توفر زوايا رؤية ممتازة ومستوي عالي جدًا من ناحية الألوان. وعند المشاهدة في الظلام، تظهر الشاشة بعمق أكثر إذ يميل اللون الأسود إلى اللون الرمادي بشكل بسيط، وهو أمر ستلاحظه أيضًا مع كل من شاشات سامسونج وسوني.

ثانيًا شاشة NU7100 من سامسونج:

توفر شاشة سامسونج تقنية الـ VA بدلًا من الـ IPS، لذا فقد يكون العيب الوحيد بهذه الشاشة هو زوايا الرؤية، حيث أن زوايا الرؤية والألوان ليست بنفس قوة شاشة LG. ولكن المميز بهذه الشاشة عن شاشة LG، هو مستوي السواد، فإن اللون الأسود بها مميز للغاية.

أما عن جودة الصور والمحتوي، فقد ظهرت درجات التباين بشكل ممتاز للغاية، ولكن كانت درجات الانعكاس أقل نسبيًا مقارنةً بشاشة LG، كما أن الألوان أيضًا كانت جيدًا ولكن ليس بنفس جودة ألوان شاشة LG.

توفر شاشة سامسونج دقة 1080 بكسل والـ 4K بشكل ممتاز إلى حد ما، في حين كانت كل من دقة 480 و720 بكسل جيدة ولكن ليست الأفضل. ويظهر أيضًا معدل الحركة بشكل ممتاز جدًا حيث يوفر تسعة أجزاء ونصف من الثانية. كما أن زمن الاستجابة يوفر 13 جزء من الثانية مع دقة 1080 بكسل و14 جزء من الثانية مع دقة الـ 4K.

وتظهر تقنية الـ HDR بشكل جيد خاصةً مع مستوي الإضاءة، ولكنها ليست الأفضل.

ثالثًا شاشة X7000F من سوني:

توفر شاشة سوني تقنية الـ LED IPS، وستعطيك الشاشة تقنية HDR مع اللعب، هذا وبالإضافة إلى محرك X Reality Pro الخاص بمعالجة الصور والفيديوهات، كما توفر أيضًا النظام الرقمي من خلال تقنية Dolby.

توفر الشاشة درجات تباين بشكل متوسط، وكانت جيدة من ناحية اللون الأسود ولكن ليست الأفضل بالمقارنة مع شاشة سامسونج. وبالنسبة لزوايا الرؤية، فهي ممتازة للغاية نظرًا إلى أنها شاشة IPS.

تقدم الشاشة وضع السينما بشكل فعال خاصةً أثناء المشاهدة في الظلام، كما أنها توفر وظيفة Reality Creation والتي تسمح لك بزيادة الحدة والتفاصيل مع المحتويات، ولكن من الأفضل أن تقوم بضبطها على الوضع التلقائي.

تقدم سوني 465 nits من ناحية الإضاءة، وهذا يلعب دور مهم جدًا مع خاصية الـ HDR. وبشكل عام، تعتبر تقنية الـ HDR جيدة ولكنها ليست الأفضل، وكذلك مع الألوان والوضوح، في حين يظهر الانعكاس وزوايا الرؤية بشكل ممتاز جدًا.

الصوت

توفر شاشتي سامسونج وسوني صوت ثنائي القناة بقوة 20 واط، في حين تقدم LG الـ DTS. وعلى ما يبدو، فإن سامسونج تعاني بشكل ملحوظ من ناحية المضخم (Bass)، في حين أن السماعات الخاصة بسوني تعتبر الأقل من ناحية مستوي الصوت. وبهذا، تكون شاشة LG هي الأفضل من ناحية الصوت. ولكن من الجدير بالذكر أن مستوي الصوت بالشاشات الثلاثة يبدو ممتاز إذا تم وضع الشاشات في غرف صغيرة أو متوسطة.

التقييم العام

تعتبر شاشة LG هي الأفضل من بين الشاشات الثلاثة من ناحية التصميم والخصائص والمميزات، فهي تحصل على المركز الأول بكل تأكيد، تليها مباشرةً شاشة سامسونج، في حين تحصل شاشة سوني على المركز الثالث.

هذا الموضوع تحدي شاشات التلفاز: سوني ضد سامسونج ضد LG! ظهر على التقنية بلا حدود.