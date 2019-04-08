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تونس والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال النقل الجوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير النقل التونسي، هشام بن أحمد، مع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد السويدي، سبل دعم وتعزيز التعاون التونسي الإماراتي في مجال الطيران المدني.

 

وقالت وزارة النقل التونسية - في بيان اليوم،الاثنين، إن اللقاء تناول سبل إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال الطيران المدني من خلال وضع برنامج تعاون يشمل صيانة الطائرات، والتأهيل والتدريب والتعاون التجاري، بالإضافة إلى وضع اتفاقية إطارية لانتداب وتأهيل الكفاءات التونسية من الفنيين والطيارين.

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من جانبه، عبر الجانب الإماراتي عن استعداده لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، مشددًا على ضرورة وضع إطار لهذا التعاون طبقا للإجراءات المتبعة بكلا البلدين.

 

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