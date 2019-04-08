حرس الحدود السعودي ينقذ 31 بحارا في البحر الأحمر (صور)

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تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة، اليوم، نداء من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي، المتضمن استقبالهم إشارة استغاثة عن طريق النظام الفضائي، للسفينة الفيروز، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.
© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files
ومن خلال تقدير الموقف والتنسيق حيال إدارة الحدث، وتفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية مع الجهات المشاركة بسرعة تقديم المساعدة اللازمة لإخلاء الطاقم وبشكل فوري وبجهود مشتركة.
ووذكر الحساب الرسمي لحرس الحدود السعودي، عبر موقع "تويتر" أنه "بجهود مشتركة تمكنت سفينة جلالة الملك الرياض التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة العاشق وزورق اعتراضي تابعة لحرس الحدود السعودي واطقم طبية من إخلاء طاقم سفينة شحن عددهم (٣١ بحار) دون أي إصابات".
كما شارك الحساب صور من عملية الإنقاذ وإخلاء البحارة من السفينة.
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