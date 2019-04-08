الحوثي يناقش مع غريفيث ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وقال عبد السلام في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "التقى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يومنا بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وفي اللقاء تم مناقشة اتفاق الحديدة وضرورة الإسراع في تنفيذه بعيدا عن اختلاق عراقيل من قبل دول العدوان خارج اتفاق السويد".

وأضاف عبد السلام "كما تم التطرق إلى ما يعانيه الوضع الإنساني من سوء يتزايد جراء الحصار الظالم والقيود التعسفية على التجارة وحرية الحركة ويساعد في ذلك تقاعس الدور الفاعل للأمم المتحدة لإزالتها والتي من أبرزها استمرار غلق مطار صنعاء وانتشار الأمراض وتوقف ملف الأسرى".

وتمثل محافظة الحديدة وميناؤها شريانا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين المتضررين من الحرب الدائرة منذ آذار/مارس 2015 بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية. واتفق طرفا النزاع في السويد نهاية العام الماضي على وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قواتهم من المحافظة، وتيسير دخول المساعدات، تحت مراقبة أممية، ولكنهما يتبادلان الاتهامات بشكل متكرر بانتهاك الاتفاق.

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.