وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، إنه قبل قليل أطلق مخربون النار على موقع عسكري قرب قرية يعبد دون وقوع إصابات وقوات جيش الدفاع تقوم بأعمال تمشيط. يتبع…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفيخاي أدرعي: فلسطينيون يطلقون النار صوب موقع عسكري إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.