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وقال مأمون المجهمي، الناطق الرسمي باسم "ألوية العمالقة"، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن "الميليشيا الحوثية" قامت بعملية قصف مدفعي استخدمت فيه جميع أنواع الأسلحة في مزارع الجبلية جنوب شرقي الحديدة ما أسفر عن مقتل اثنان من الجنود التابعين للألوية.
© AFP 2019 / Ahmad AL-BASHA
وتابع المهجمي "أن هجوم أمس الأحد قتل فيه 7 جنود من اللواء التاسع "عمالقة" بقيادة يحي وحيش، بعدها نفذ اللواء التاسع عملية نوعية من خلالها تم كسر الهجوم الغادر مع رهان الميليشيا عليه وقتالها المستميت ومحاولتها اليائسه التقدم صوب الخط الساحلي".
وأشار الناطق الرسمي اللواء التاسع، إلى أنه بعد ساعات قتالية نوعية، أجبروا الميليشيا على الفرار، وعادت أدراجها بعد أن تم تكبيدها خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ عام 2014، بين مسلحي الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس المعترف به، عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في 26 مارس/ آذار 2015؛ مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.
ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ 5 أضعاف ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... مقتل جنديين من قوات "العمالقة" في الجبلية بالساحل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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