السراج يؤكد قدرة القوات العسكرية الليبية على "دحر المعتدي"

وليد عبد الله / الخليج 365

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الإثنين، قدرة القوات العسكرية "على دحر المعتدي، وكل من يسعى لزعزعة الاستقرار وترويع المدنيين".

جاء ذلك في لقاء جمعه بسفير إيطاليا لدى البلاد، جوزيبي بوتشيني، في مقر المجلس المعترف به دوليًا، في العاصمة طرابلس، حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وشدد السراج على أن الليبيين "لن يعيشوا إلا في ظل دولة مدنية ديمقراطية"، في إشارة إلى رفض محاولات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، الاستيلاء على طرابلس.

وبحث اللقاء مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد، وتداعيات هجوم قوات حفتر على العاصمة ومدن أخرى.

بدوره، أكد السفير بوتشيني رفض بلاده الهجوم، وما يمثله من تهديد على حياة المدنيين، مشددا على "ضرورة عودة قوات حفتر من حيث أتت".

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ووسط تنديد دولي واسع، أطلق حفتر، الذي يقود قوات من شرق البلاد، الخميس، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، قابله احتشاد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا لصده.

وانطلقت العملية من 3 محاور، الأول من الجنوب الشرقي للعاصمة عبر مدينتي سرت وبني وليد، والثاني عبر مدينتي الأصابعة وغريان (جنوب)، والأخير عبر مدينتي صبراتة وصرمان، غرب العاصمة.

وبعد أن تمكنت قوات حفتر من دخول مدن صبراتة وصرمان والأصابغة وغريان دون قتال باتفاق مع السكان حقنا للدماء، تعثرت عند البوابة الأمنية 27، بين مدينتي الزاوية وجنزور؛ حيث تم أسر العشرات من عناصرها.

وتدور الاشتباكات حاليا على محورين رئيسيين جنوبي العاصمة؛ الأول هو مطار طرابلس الدولي والثاني في منطقتي عين زارا ووادي الربيع، وسط كر وفر من الجانبين.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.