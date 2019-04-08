ألمانيا تطالب حفتر بوقف الهجوم على طرابلس "فورا"

برلين / أيهان سيمساك / الخليج 365

طالبت الحكومة الألمانية، الإثنين، اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، بـ"وقف فوري" لعمليات قواته ضد العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة، شتيفان زايبرت.

وقال "زايبرت" إنّ برلين "تدعم بقوة جهود الأمم المتحدة لوقف الاشتباكات بين القوات المتصارعة في ليبيا".

كما حثّ جميع الأطراف على الامتناع عن إصدار تصريحات من شأنها تعميق الأزمة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، إنّ التطورات الأخيرة في ليبيا على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبرغ، الإثنين.

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وأضافت، في مؤتمر صحفي: "نعمل على تحديد موقف مشترك للاتحاد تجاه التطورات، وهذا مهم للغاية".

ووسط تنديد دولي واسع، أطلق حفتر، الذي يقود قوات من شرق البلاد، الخميس، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، قابله احتشاد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا لصده.

وانطلقت العملية من 3 محاور، الأول من الجنوب الشرقي للعاصمة عبر مدينتي سرت وبني وليد، والثاني عبر مدينتي الأصابعة وغريان (جنوب)، والأخير عبر مدينتي صبراتة وصرمان، غرب العاصمة.

وبعد أن تمكنت قوات حفتر من دخول مدن صبراتة وصرمان والأصابغة وغريان دون قتال باتفاق مع السكان حقنا للدماء، تعثرت عند البوابة الأمنية 27، بين مدينتي الزاوية وجنزور؛ حيث تم أسر العشرات من عناصرها.

وتدور الاشتباكات حاليا على محورين رئيسيين جنوبي العاصمة؛ الأول هو مطار طرابلس الدولي والثاني في منطقتي عين زارا ووادي الربيع، وسط كر وفر من الجانبين.ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.