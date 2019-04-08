عون: لبنان يتطلع للتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة في مسألة عودة النازحين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس اللبناني ميشال عون

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن بلاده تتطلع إلى التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الراهنة، ولاسيما مسألة عودة النازحين السوريين إلى سورية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في قصر بعبدا برفقة وفد أممي ، حسبما أفاد للرئاسة اللبنانية .

وأشار عون إلى أن " ملف النازحين السوريين يلقي بثقله على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في وقت لا يبدي فيه المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة النازحين الذين قدم لهم لبنان الاهتمام والرعاية يوم كانت الوضع مستقر في سورية، لكن الوضع الأمني اختلف اليوم، ولا بد من عودة النازحين الى ديارهم".

من جهتها ، أكدت أمينة محمد على دعم الأمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تعزيز الاستقرار فيه، وتحقيق الإصلاحات التي يراها مناسبة.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة" تتطلع إلى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، كما تدعم الاقتراح الذي قدمه الرئيس عون إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في بيروت لإنشاء مصرف لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، لاسيما تلك التي شهدت أحداثا عسكرية في السنوات الأخيرة".

يذكر أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سورية حتى الآن بلغ 172 ألف نازح، ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حالياً حوالي مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.