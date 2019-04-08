انت الان تتابع «مسام» السعودي ينزع 52 ألف لغم حوثي في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2019، من انتزاع 1229 لغمًا، منها 28 لغمًا مضادًا للأفراد و738 لغمًا مضادًا للدبابات و448 ذخيرة غير متفجرة و15 عبوة ناسفة، ليبلغ ما تم نزعه خلال شهر مارس 6647 لغمًا. وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع وحتى الآن 52777 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن.

وفي السياق ذاته، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة نشاطه الإنساني والإغاثي في اليمن، حيث وزع المركز أمس، 1500 كرتونة تمر في مدينة مأرب، كما وزع 950 سلة غذائية على النازحين والمتضررين بمحافظة الضالع، وذلك ضمن مشروع توزيع 102170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية. وفي مجال إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين،