انت الان تتابع 200 مليون دولار من الرياض والإمارات لليمن في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأزمة اليمنية - صورة أرشيفية

قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، اليوم الإثنين، إن السعودية والإمارات تعهدتا بتقديم مساعدات إلى اليمن بقيمة 200 مليون دولار خلال شهر رمضان، مضيفة أن البلدين يعملان مع منظمات إنسانية لضمان توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة، جاء في مؤتمر صحفي بأبو ظبي. وأعلنت الأمم المتحدة، يوم السبت الماضي أن شهر مارس الماضي شهد تضاعف عدد المصابين بمرض الكوليرا في اليمن، مسجلا إصابة 76 ألف شخص، مقابل إصابة 32 ألفا في فبراير، في بلد أصبح الأكثر تضررا في العالم من الكوليرا.

وأضافت الأمم المتحدة، أنه منذ عام 2016 حصد الوباء أرواح أكثر من 3 آلاف شخص وأصاب ما يزيد عن مليون و400 ألف آخرين، كما أن الممرات والأسرة في المستشفى الجمهوري بتعز تكتظ بالمرضى، كبارا وصغارا، بحثا عن علاج غلا ثمنه، كما توفي 4 أشخاص بالوباء حتى الآن.اقرأ أيضا| جرائم الحوثي تتوالى.. اليمن يواجه أزمة نفطية

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