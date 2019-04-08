أمريكا تصنف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.. ماذا يعني القرار؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

يوما بعد الآخر، تتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وتمثل تصعيد جديد من جانب أمريكا بعدما أعلن دونالد ترامب، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ​مايك بومبيو​ في مؤتمر صحفي له عقب إعلان ترامب إن "إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على ​سياسة​ ​إيران​ بدعم الإرهاب"، مشيراً إلى أن "الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد ​القوات الأمريكية في ​بيروت​".

وأوضح أن "الحرس الثوري يدعم ميليشيات ​حزب الله في ​لبنان​"، معتبراً أنه "​قام منذ تأسيسه ببث الرعب والفوضى".

وشدد على "أننا أبلغنا المسؤولين في بيروت أننا لن نتحمل استمرار صعود حزب الله في لبنان، وهو ليس حركة سياسية بل جماعة مسلحة".

ولفت بومبيو إلى "أننا سنعامل الحرس الثوري الإيراني مثل ميليشيات حماس وحزب الله وحركة الجهاد"، مؤكداً أن "الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن عمليات اغتيال وقتل في ​العالم​".

وأشار إلى أن "الحرس الثوري يدعم الإرهاب، في ​العراق​ ولبنان ويدعم النظام في ​سوريا​" مشدداً على أن "​النظام الإيراني​ لم يحاسب من ​المجتمع الدولي​".

وذكر بومبيو أن "الحرس الثوري يقمع الشعب الإيراني باسم النظام وينهب ثروات الشعب الإيراني"، مؤكداً أنه مسؤول عن "اعتقال مواطنيين أمريكيين".

إيران ترد

وفي الفور ردت إيران على لسان وزير خارجيتها جواد ظريف، الذي قال في بيان مقتضب له: "الرد بالمثل هو الرد الواقعي على تصنيف واشنطن للحرس الثوري كمنظمة إرهابية".

وأضاف: "نوصي مجلس الأمن القومي بإدراج القوات الأمريكية في المنطقة، على لائحة الإرهاب".

وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني ​اللواء​ محمد علي جعفري، قد أكد أن "القوات الأمريكية لن تنعم بالهدوء في المنطقة، إذا صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

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ماذا يعني القرار؟

ومن شأن إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية أن يمنع المواطنين الأمريكيين والكيانات الأمريكية من إجراء أي تعاملات مع هذه القوة العسكرية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

ويخشى البنتاجون و"سي آي إيه" كذلك التداعيات المحتملة لهذا الإجراء على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

ويحذر منتقدون من أن تلك الخطوة قد تجعل مسؤولي الجيش والمخابرات الأمريكيين عرضة لإجراءات مماثلة من جانب حكومات غير صديقة.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.

والحرس الثوري الإيراني أو حرس الثورة الإسلامية، هو فرع من فروع القوات المسلحة الإيرانية تأسس بعد الثورة الإسلامية عام 1979 بأمر من المرشد الراحل آية الله الخميني.

ووفقاً للدستور الإيراني يقوم الحرس الثوري (الباسدران بالفارسية) بحماية نظام الجمهورية الإسلامية في الداخل والخارج، ومنع التدخل الأجنبي بالإضافة إلى منع الانقلابات العسكرية.

يتكون الحرس الثوري من حوالي 125 ألف عسكري بما في ذلك جنود في الأرض، ويتحكم أيضاً في جهاز الأمن "الباسيج" الذي يضم نحو 90 ألف عنصر وكان رأس حربة في قمع احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009.

عقوبات جديدة

على جانب آخر، مدّد المجلس الأوروبي العقوبات التي فرضها على إيران لمدة عام إضافي، وتستمر حتى 13 أبريل 2020.

وأشار بيان صادر عن المجلس الأوروبي، إلى أن قرار تمديد العقوبات يأتي بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد أموال شركة وحظر تأشيرة الدخول لدول الاتحاد لـ82 شخصاً، وحظر تصدير معدات وتكنولوجيا لإيران قد تستخدم في القمع والتنصت.

تجدر الإشارة إلى أنّ العقوبات الأوروبية على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" بدأت عام 2011، وتجدد كل عام.

أما العقوبات المالية والاقتصادية التي كان الاتحاد الأوربي فرضها على طهران بسبب برنامجها النووي، فقد ألغيت بالكامل.