فيديو| شبح الخسارة يطارد نتنياهو في انتخابات الكنيست.. وهذه نصائح ترامب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يستعد 6 ملايين شخص من دولة الاحتلال، غدًا الثلاثاء، للمشاركة في واحدة من أشرس الانتخابات التي يواجهها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

ويواجه بنيامين نتنياهو شبح الخسارة بعد سيطرته على دفة الحكم في إسرائيل لمدة 13 عامًا، حيث بدأت ولايته الأولى بين عامي 1996- 1999، والثانية منذ عام 2009 وإلى اليوم.

وكان من المقرر أن تجري هذه الانتخابات في نوفمبر المقبل، إلا أن نتنياهو فضل الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، على خلفية عدة أسباب معظمها داخلية، ومن أبرزها استقالة وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في نوفمبر 2018، ما أضعف تحالف الليكود.

ولعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرك مدى الخطر الذي يحيط بالمستقبل السياسي لصديقه نتنياهو، إذ قدم له نصيحة قبيل ساعات فقط من بدء الانتخابات.

وكشف موقع "ديبكا" الاستخباراتي العبري، أن ترامب "نصح صديقه نتنياهو بالتخلي عن شعار ضم أجزاء من الضفة الغربية في حملته للفوز في الانتخابات".



ونقل الموقع عمن وصفها بمصادر مطلعة، قولها إن "البيت الأبيض اعتبر وعود نتنياهو بضم مستوطنات الضفة التي أطلقها قبل يومين، غير واقعية"، مشددًا على ضرورة "تخليه عنها كليًا".

وقال الموقع: "تفيد مصادر عليمة في واشنطن بأن ترامب نصح نتنياهو أيضًا بالتركيز على تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتهاء الانتخابات من شأنها أن تبقي على الوضع كما هو".

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وأعرب الموقع عن اعتقاده بأن"مفاجأة قد تحدث في الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "الناخب الإسرائيلي لا يصدق وعود المتنافسين الرئيسين، وهما نتنياهو زعيم حزب الليكود وبيني غانتس رئيس أركان الجيش السابق وزعيم تحالف“أزرق- أبيض".

ورأى الموقع أن "نتنياهو تمادى كثيرًا بإعلانه عزمه بسط سيادة إسرائيل على مستوطنات الضفة الغربية، لأنه يدرك أنه غير قادر على تنفيذ وعده".

ولعل أهم ما يميز هذه الانتخابات ولادة أحزاب جديدة، أولها "المنعة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس، و"الحركة القومية للدولة- تلم" برئاسة وزير الدفاع الأسبق موشيه يعالون.

كما شهدت هذه الانتخابات توحد 4 أحزاب قومية يمينية متطرفة هي: "القوة اليهودية وياحد والبيت اليهودي والاتحاد القومي"، وذلك بدعم من نتنياهو.

وقبل يوم واحد من انتهاء فترة تسجيل القوائم الحزبية الإسرائيلية لانتخابات الكنيست الـ21، أُعلن عن توحد أحزاب"المنعة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس، وحزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد، وحزب "الحركة القومية للدولة- تلم"- برئاسة موشيه يعالون، في تحالف واحد أطلق عليه اسم ”أزرق- أبيض“.

وستكون هذه هي المرة الخامسة في تاريخ إسرائيل التي يتنافس فيها 3 من رؤساء أركان الجيش في

قائمة حزبية واحدة.

