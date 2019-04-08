تزامنًا مع انتخابات الكنيست.. دعوات يهودية لاقتحام الأقصى

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تزامنًا مع انتخابات الكنيست الإسرائيلي والمزمع عقدها غدا، دعا ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم إلى اعتبار غدٍ الثلاثاء، يومًا مركزيًا لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الإسرائيلية.

وحثّت تلك المنظمات المتطرفة، أنصارها على انتخاب أي من الأحزاب التي تنادي بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لصالح اليهود.

من جهته، طالب أحد أبرز أعضاء مجلس إدارة اتحاد "منظمات الهيكل" ويدعى "أرنون سيجال" بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل.

ودعا إلى فتح الأقصى لليهود على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة بشكل نهائي.

ووجه سيجال رسالة للناخبين من أعضاء الجماعات المتطرفة بأن يتوجهوا لحزب (الهوية) وحزب (الليكود)، معتبرًا أن "هذين الحزبين يضمّان أكبر عدد من أعضاء جماعات الهيكل".

وحسب ما نشرته هذه الجماعات المتطرفة، فإن اقتحامات الغد وهو يوم انتخابات الكنيست للمسجد الأقصى سيقودها أعضاء وحاخامات بارزون.

ويأتي ذلك فيما واصل عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الاثنين، اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

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وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين اليهود، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم في باحات المسجد الأقصى.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس لوكالة "صفا" إن 106 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وفي السياق، اقتحم اليوم 15 عنصرًا من مخابرات الاحتلال أيضًا المسجد، وتجولوا في باحاته.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل إلى الأقصى، وتدقق في بطاقاتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، فيما فتشت عددًا من الشبان داخل المصلى المرواني بصورة استفزازية.

وصعد المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال مارس الماضي، حيث اقتحمه 2068 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا، بحسب مركز معلومات وادي حلوة.

ويتعرض الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية لمدة ثلاث ساعات ونصف ومسائية بعد الانتهاء من صلاة الظهر ولمدة ساعة.