دراموند سفيرا جديدا لبريطانيا في المنامة

اسماء السيد - نصر المجالي: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن تعيين رودريك دراموند سفيرا جديدا لـ "صاحبة الجلالة" لدى مملكة البحرين خلفا لسايمون مارتن. وسوف يتولى دراموند مهام منصبه الجديد في أغسطس 2019.

والسفير دراموند أحد الدبلوماسيين البريطانيين الذين يتميزون بخبرتهم في شؤون الشرق الأوسط والعمل على تنمية وتقوية العلاقات البريطانية والبلدان العربية، وهو شغل مناصب دبلوماسية مهمة في العديد من العواصم.

وحتى الآن فإن السفير دراموند يشغل منذ 2016 منصب مدير الأمن بوزارة الخارجية البريطانية وتولى قبل ذلك المراكز التالية: 2013- 2016 المفوض السامي ورئيس شبكة جنوب المحيط الهادئ، نائب السفير والقنصل العام في الرياض 2009- 2013، وكان خضع ما بين 2008- 2009 لدورة تنشيطية باللغة العربية.

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كما عمل قائما باعمال السفارة البريطانية في الدوحة 2007- 2008، ونائب السفير في دمشق 2004- 2007، ونائب السفير في عمّان 2002- 2004 وتولى مهام مستشار بمجموعة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي

في بعثة المملكة المتحدة في بروكسل 1999- 2002، ومسؤول شؤون الشرق الأوسط في بعثة المملكة المتحدة في بروكسل، بعثة المملكة المتحدة 1998- 1999، ونائب القنصل العام في جوهانسبيرغ 1996- 1998، ورئيس قسم غرب افريقيا 1992 ومسؤول شؤون العقوبات في شرق البحر الأدرياتيكي.

كما عمل دراموند سكرتيرا ثانيا للشؤون السياسية والاقتصادية والصحفية في السفارة البريطانية في الجزائر، وما بين عامي 1986- 1987، عمل بوزارة الخارجية، وتلقى دورة لتعلم اللغة العربية، وعمل ما بين عامي 1985- 1986 في وزارة الخارجية، مسؤولا لشؤون الفلبين وإندونيسيا.

