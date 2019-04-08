دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ما هي أفضل كاميرا مراقبة يمكن شراؤها من Arlo؟ ظهر على التقنية بلا حدود.

تمتلك شركة Arlo مجموعة هائلة من كاميرات المراقبة، حيث تقدم كل منهما ميزات ووظائف مختلفة. فيمكنك الحصول على تخزين سحابي مجاني للفيديوهات بدقة HD حتى خمس كاميرات لمدة تصل إلى 7 أيام، كما تعمل Arlo أيضًا مع مساعد جوجل وأليكسا لكي تقدم تجربة مثالية.

إليكم مقارنة سريعة بين الكاميرات الأمنية الخاصة بـ Arlo:

Arlo Ultra

الكاميرا: 4K، HDR، 180 درجة، إضاءة ملونة في الليل.

البطارية: قابلة للشحن.

السعر: 399.99 دولار.

تعتبر كاميرا Arlo Ultra من كاميرات الفئة العالية التي توفر دقة 4K مع تقنية HDR بالإضافة إلى أنها تتميز بالميكروفون ومكبر الصوت مع الإضاءات المدمجة.

تتمتع الكاميرا بمجال رؤية واسع بدرجة 180 درجة، والذي سيمنحك إضاءات ملونة في الليل، لذا فهي توفر أعلى جودة لالتقاط الفيديو.

ومع ذلك، فستكون بحاجة إلى SmartHub لتوصيلها، لذا إذا كنت تريد أي كاميرات Ultra في نظامك، فأنت بحاجة إلى الحصول على هذا المحور أيضًا. ولتخزين المحتويات ذات دقة 4K في السحابة، ستحتاج أيضًا إلى اشتراك في Premium Recording (1.99 دولارًا في الشهر)، مع العلم انه يمكنك أيضًا تخزين محتويات 4K محليًا على بطاقة microSD في SmartHub.

Arlo Pro 2

الكاميرا: 1080 بكسل، 130 درجة، إضاءة ليلية بالأبيض والأسود.

البطارية: قابلة للشحن.

السعر: 360.19 دولار.

توفر كاميرا Arlo Pro 2 التقاط الفيديو بدقة 1080 بكسل، كما أنها توفر بث صوتي ثنائي الاتجاه، ولكن مجال الرؤية ليس تمامًا مثل Arlo Ultra كما أن الإضاءة الليلية تظهر بالأبيض والأسود. وسوف تعطيك الكاميرا كشف للحركة والصوت.

يمكن أيضًا استخدام Arlo Pro لتسجيل الفيديوهات على مدار 24 ساعة يوميًا، وكذلك استخدام مناطق التشغيل عند استخدامها في الأماكن المغلقة مع اتصال طاقة دائم، وعلاوةً على ذلك، فهي توفر بطاريات قابلة للشحن.

توفر Arlo Pro 2 نفس ميزات Arlo Pro بشكل أساسي، إذ يتمثل الاختلاف الوحيد في الجودة وإمكانية مناطق الكشف، فإذا كنت تريد مناطق الكشف، فستحتاج أيضًا إلى الاشتراك في Arlo Smart، والتي توفر ميزات الذكاء الاصطناعي بتكلفة شهرية.

هناك أيضًا صفارات للإنذار في محور Arlo Pro 2، وهو نفس المحور الذي يستخدمه Arlo Pro. كما يمكن تخزين ملفات الفيديو محليًا أيضًا.

Arlo Pro

الكاميرا: 720 بكسل، 110 درجة، إضاءة ليلية.

البطارية: قابلة للشحن.

السعر: 165.99 دولار.

تعتبر كاميرا Arlo Pro أقل من Pro 2 بخطوة، فهي توفر دقة 720 بكسل للالتقاط الفيديو، ومع ذلك فهي توفر ميزات الكشف عن الحركة والصوت، بالإضافة إلى الإضاءة الليلية.

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توفر Arlo Pro أيضًا بطاريات قابلة للشحن، كما يمكن أيضًا توصيلها بالشحن. ومثل Arlo Pro 2، توفر Pro صفارات للإنذار وتدعم تخزين الفيديو المحلي.

Arlo

الكاميرا: 720 بكسل، إضاءة ليلية.

البطارية: 4x CR123.

السعر: 144 دولار.

تفتقر كاميرا Arlo القياسية إلى العديد من الوظائف والميزات الموجودة بالإصدارات الأخرى، ومع ذلك فهي توفر دقة 720 بكسل مع وظيفة الكشف عن الحركة، هذا وبالإضافة إلى الإضاءة الليلية. ولكن، لا تدعم هذه الكاميرا وظيفة الكشف عن الصوت، لذا فلا يوجد بها إمكانية التسجيل الصوتي ولا مكبر صوت مدمج.

وتستخدم الكاميرا بطارية CR123 بدلاً من البطارية القابلة للشحن، كما أنها تفتقر إلى صفارات الإنذار ولا تدعم التخزين المحلي.

Arlo Q

الكاميرا: 1080 بكسل، 130 درجة، إضاءة ليلية.

البطارية: لا يوجد.

السعر: 95 دولار.

تعتبر Arlo Q كاميرا مراقبة داخلية قائمة بذاتها، فهي لا تحتاج إلى أجهزة Arlo أخرى نظرًا إلى انه يتم توصيلها مباشرة بشبكة Wi-Fi أو Ethernet، لذا فإنها ليست بحاجة إلى المحاور. ولا تتضمن الكاميرا أي بطاريات، إذ انه يتم شحنها كهربائيًا.

توفر الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل مع عدسة واسعة بزاوية 130 درجة، بالإضافة إلى الكشف عن الصوت والحركة، كما يوجد مكبر صوت يمكنك التحدث من خلاله أيضًا.

وعلى الرغم من أنها كاميرا مستقلة، إلا أنها تعمل على نفس التطبيق مثل بقية أجهزة Arlo، لذلك فمن السهل دمجها مع نظام كاميرا Arlo أوسع.

Arlo Go

الكاميرا: 720 بكسل، 110 درجة، إضاءة ليلية.

البطارية: قابلة للشحن.

السعر: 347.89 دولار.

تعتبر Arlo Go أيضًا كاميرا مراقبة قائمة بذاتها، تعمل عن طريق البطارية مع اتصال LTE الخاص بها بحيث يمكن وضعها عن بُعد والاتصال بشبكة الهاتف المحمول.

توفر الكاميرا أيضًا بث صوتي ثنائي الاتجاه بحيث يمكن الحصول على إشعارات الحركة والصوت منه. كما يمكن أيضًا تخزين التسجيلات محليًا على microSD، بالإضافة إلى التخزين السحابي العادي لمدة 7 أيام. ومع ذلك، فهي تعمل عبر تطبيق Arlo مثل الإصدارات الأخرى.

المصدر

هذا الموضوع ما هي أفضل كاميرا مراقبة يمكن شراؤها من Arlo؟ ظهر على التقنية بلا حدود.