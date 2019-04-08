بعد أن أنهت سامسونج مرحلة إطلاق ناجحة لسلسلة هواتف جالكسي S10 في النصف الاول من العام بدأت الانظار تتجه لهاتف الشركة الرائد في النصف الثاني من 2019 والمعروف سلفاً بإسم Galaxy Note 10.
التقارير الواردة اليوم تشير إلى رغبة سامسونج في الاستمرار على سياسة التنويع حيث سيكون هناك 4 طرازات مختلفة من الهاتف فهناك النسخة الرئيسية ونسخة أخرى من السيراميك بالاضافة إلى نسخة مخففة ونسخة تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.
بالتأكيد ستتميز نسخة السيراميك ونسخة 5G ببعض المزايا مثل شاشة كبيرة تصل إلى 6.7 إنش مع 4 كاميرات من الخلف وزيادات في حجم الذاكرة والبطارية، بينما ستحمل النسخة الرئيسية 3 كاميرات والنسخة الرخيصة كاميرتين فقط.
حتى الآن لايوجد أي تصريحات من سامسونج حول هذا الموضوع ولكن مع بدء العد التنازلي من المتوقع ان يكون هناك المزيد من المعلومات قبل الكشف عن الهاتف في اغسطس القادم كما هو متوقع.
المصدر
التدوينة من المتوقع إطلاق 4 نسخ مختلفة لهاتف Galaxy Note 10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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