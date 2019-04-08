دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Honor 20 Pro ينطلق قريباً مع مستشعر سوني IMX600 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات حول إصدار جديد من علامة Honor، حيث تقدم هواوي في 25 من أبريل هاتف Honor 20 Pro الذي يضم مستشعر سوني IMX600.

حقق هاتف Honor View 20 أعلى مستوى من المبيعات منذ إنطلاق الهاتف رسمياً، حيث وصلت مبيعات الهاتف إلى 1.5 مليون وحدة، والآن تستعد هواوي لتقدم إلى الأسواق إصدار جديد يعرف بهاتف Honor 20 Pro.

ولقد أشارت التسريبات التي نشرت عبر الصين اليوم على أن هاتف Honor 20 Pro سينطلق رسمياً في 25 من أبريل، كما يضم مستشعر IMX600 من سوني.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Honor 20 Pro مع شاشة OLED بحجم 6.1 إنش، كما يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 980.

Advertisements

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Honor 20 Pro بأكثر من نموذج يختلف في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يأتي أعلى نموذج للهاتف مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Honor 20 Pro سيأتي بترقية لمستشعر الكاميرة، حيث يضم مستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل على غرار هاتف هواوي P30 Pro، كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 20 ميجا بيكسل مع عدسات ذات زوايا واسعة، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto ليدعم تكبير حتى 3 مرات.

وفي تسريبات أخرى أشير إلى أن هاتف Honor 20 Pro ينطلق بتقنية مخصصة للألعاب تعرف بGaming بلس، مع تقنية Link Turbo في وحدة المعالجة وكرت الشاشة، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بسعر 450 دولار إلى الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Honor 20 Pro ينطلق قريباً مع مستشعر سوني IMX600 ظهر على التقنية بلا حدود.