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مع بدأ العد التنازلي لموعد الكشف عن هواتف أوبو Reno الجديدة اشتعلت التسريبات حول تفاصيل هذه السلسلة والتي سيتم الكشف عنها بعد يومين بكشل رسمي في العاصمية الصينية بكين.
التقارير الاخير تشير إلى ان الشركة ستكشف عن هاتفين من رينو الجديدة أحدها هو الهاتف الرائد Oppo Reno والذي سيعمل بمالج كوالكوم سناب دراغون 855 مع تقنية التقريب الجديدة الهجين حتى 10 اضعاف 10x Lossless Zoom.
أما الهاتف الآخر سيكون من الفئة المتوسطة وسيحمل إسم Oppo Reno Lite وسيأتي بنفس المواصفات تقريباً لكن لاوجود لتقنية التقريب الجديدة في الكاميرا الخلفية.
الشركة الصينية كشفت عن بعض الاشياء حول الهاتفين مثل الالوان الاربعة الجميلة وتواجد طبقة زجاجية من الخلف وطريقة جديدة لخروج الكاميرا حيث تستخدم الهواتف الجديدة تقنية الشحن السريع VOOC وايضاً ستكون هواتف رينو اول هواتف الشركة بالواجهة الجديدة ColorOS 6.0.
سيتم الكشف عن السلسلة الجديدة في الصين يوم 10 ابريل الجاري وفي الامارات يوم 16 ابريل وفي سويسرا يوم 24 ابريل.
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التدوينة أوبو تستعد لإطلاق هاتفين من سلسلة Oppo Reno الجديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.