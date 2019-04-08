دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

مع بدأ العد التنازلي لموعد الكشف عن هواتف أوبو Reno الجديدة اشتعلت التسريبات حول تفاصيل هذه السلسلة والتي سيتم الكشف عنها بعد يومين بكشل رسمي في العاصمية الصينية بكين.

التقارير الاخير تشير إلى ان الشركة ستكشف عن هاتفين من رينو الجديدة أحدها هو الهاتف الرائد Oppo Reno والذي سيعمل بمالج كوالكوم سناب دراغون 855 مع تقنية التقريب الجديدة الهجين حتى 10 اضعاف 10x Lossless Zoom.

أما الهاتف الآخر سيكون من الفئة المتوسطة وسيحمل إسم Oppo Reno Lite وسيأتي بنفس المواصفات تقريباً لكن لاوجود لتقنية التقريب الجديدة في الكاميرا الخلفية.

الشركة الصينية كشفت عن بعض الاشياء حول الهاتفين مثل الالوان الاربعة الجميلة وتواجد طبقة زجاجية من الخلف وطريقة جديدة لخروج الكاميرا حيث تستخدم الهواتف الجديدة تقنية الشحن السريع VOOC وايضاً ستكون هواتف رينو اول هواتف الشركة بالواجهة الجديدة ColorOS 6.0.

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سيتم الكشف عن السلسلة الجديدة في الصين يوم 10 ابريل الجاري وفي الامارات يوم 16 ابريل وفي سويسرا يوم 24 ابريل.

المصدر

التدوينة أوبو تستعد لإطلاق هاتفين من سلسلة Oppo Reno الجديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.