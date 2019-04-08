هذا الموضوع لينوفو تستعد للإعلان عن هاتف Z6 Pro خلال شهر أبريل الجاري ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت العملاق الصيني لينوفو إعلانات تشويقية جديدة لإصدارها القادم من الهواتف المميزة Z6 Pro، حيث يأتي الهاتف لاحقاً هذا الشهر مع رقاقة معالج Snapdragon 855.
أطلقت شركة لينوفو العديد من الإعلانات التشويقية خلال الفترة الماضية، حيث إستعرضت من خلالها المميزات الرئيسية لهاتفها المرتقب Z6 Pro، وقد أكد Chang Cheng الرئيس التنفيذي للشركة مؤخراً، على أن هاتف Z6 Pro سينطلق برقاقة معالج Snapdragon 855، كما كشف الإعلان التشويقي الجديد عن تصميم ومستشعرات الكاميرة الخلفية في الهاتف.
أيضاً من المتوقع وفقاً للإعلان التشويقي الذي نشر مؤخراً أن يأتي هاتف Z6 Pro بتصميم معدني زجاجي في الجهة الخلفية للهاتف، من جانب أخر أشارت الإعلانات التشويقية السابقة إلى أن الهاتف يأتي بتقنية فيديو Hyper، إلا أن لينوفو لم تقدم الكثير من التفاصيل حول هذه التقنية.
لينوفو أكدت أيضاً على أن تطوير تقنية هاتف Z6 Pro إستمر حتى عام كامل و30 يوم، لتقدم للمستخدمين تجربة مميزة في إصدارها القادم، كما تقدم الشركة نموذج للهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، ويدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع مع شاحن 27w.
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هذا الموضوع لينوفو تستعد للإعلان عن هاتف Z6 Pro خلال شهر أبريل الجاري ظهر على التقنية بلا حدود.
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