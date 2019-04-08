شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يفكك عبوات ناسفة زرعتها الميليشيا الانقلابية غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فككت قوات الجيش اليمني، اليوم،الإثنين، عبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية ، جنوبي محافظة "الحديدة" ، غربي البلاد.
وذكر الموقع الرسمى "ستمبرنت" التابع للجيش - أن مليشيا الحوثي كانت قد زرعت تلك العبوات في المزارع والأحياء السكنية ، بمديرية الدريهمي جنوبي المحافظة ، قبل طردها منها .
يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش الالتزام بمضامين الهدنة الإنسانية المعلنة عقب اتفاق "استكهولم " تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية في اتاحة الفرصة الكافية لإحلال السلام ، وفق المرجعيات المتفق عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يفكك عبوات ناسفة زرعتها الميليشيا الانقلابية غربى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.