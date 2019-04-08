شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يفكك عبوات ناسفة زرعتها الميليشيا الانقلابية غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فككت قوات الجيش اليمني، اليوم،الإثنين، عبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية ، جنوبي محافظة "الحديدة" ، غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمى "ستمبرنت" التابع للجيش - أن مليشيا الحوثي كانت قد زرعت تلك العبوات في المزارع والأحياء السكنية ، بمديرية الدريهمي جنوبي المحافظة ، قبل طردها منها .

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يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش الالتزام بمضامين الهدنة الإنسانية المعلنة عقب اتفاق "استكهولم " تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية في اتاحة الفرصة الكافية لإحلال السلام ، وفق المرجعيات المتفق عليها.