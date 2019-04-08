شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز نقلا عن وزير الداخلية السودانى: مقتل 7 أشخاص فى احتجاجات بالسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية السودانى بشارة جمعة أمام البرلمان اليوم الاثنين إن 6 أشخاص قتلوا فى العاصمة الخرطوم خلال احتجاجات على مدى يومى السبت والأحد بينما قتل شخص آخر فى إقليم دارفور بغرب البلاد.
وأضاف جمعة فى بيانه، الذى اطلعت رويترز على نسخة منه، أن 15 مدنيا و42 من قوات الأمن أصيبوا فى الاحتجاجات. وذكر أن 2496 محتجا اعتقلوا فى الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز نقلا عن وزير الداخلية السودانى: مقتل 7 أشخاص فى احتجاجات بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.