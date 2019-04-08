نائب ليبي: تأجيل حسم الجيش عملية طرابلس "تأخر تكتيكي"

وأشار في حديث مع "راديو سبوتنيك" إلى أن ردود الفعل الدولية التي صدرت حول تحرك الجيش الليبى نحو طرابلس، "نوع من المناورات السياسية".

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ولفت إلى أن "ما يحدث تحت الطاولة يختلف عما يعلن من تصريحات، كما أن المجتمع الدولى ليس متفقا على رأي واحد حول ما يحدث في ليبيا".

وأكد الشيباني على أن استقالة نائب رئيس حكومة الوفاق علي القطراني، "لن تؤثر، فهو لم يمارس عمله داخل المجلس الرئاسي، وعمليا هو مستقيل، كما أنه منذ البداية داعم للجيش حتى قبل أن يتبنى البرلمان الليبي عملية الكرامة".

وأشار الشيباني إلى أنه (القطراني) موجود حاليا في المنطقة الشرقية ولا يتعامل مع المجلس الرئاسي.

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من جانبه قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، إن " الجيش الليبي وصل إلى مشارف طرابلس في عمليته الهادفة للقضاء على الإرهاب.

وأضاف المريمي في حديث مع "راديو سبوتنيك" بأن "الميليشيات التي يواجهها الجيش لن تستسلم بسهولة لأنها مستفيدة من العاصمة طرابلس".

وحول نزوح المدنيين، أوضح المريمي أن الجيش خاطب الأهالي منذ البداية للابتعاد عن مناطق الاشتباكات، مشيرا إلى أن هناك مناطق آمنة بالإمكان الذهاب إليها حتى يتم القضاء على الجماعات الإرهابية على حد وصفه.

وعن إمكانية عقد مؤتمر الحوار الوطني في ظل هذه التطورات، أكد المريمي أن الأمور تسير على قدم وساق من أجل عقد المؤتمر الجامع في موعده، مشيرا إلى أن الجيش وعد بأنه سيحمي ويؤمن هذا الملتقى.