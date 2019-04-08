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موسكو — سبوتنيك. وأكد نجيبي في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال العربي الروسي "علاقة موسكو والبحرين علاقة عريقة ونحن أتينا كوفد تجاري إلى هذا المؤتمر ولدينا لقاء حكومي تجاري في 12-13 أبريل مع وزير التجارة الروسي بقيادة وزير التجارة البحريني، ونامل أن ننمي العلاقة أي التجارة البينية إلى مستوى الطموح، فيها تحديات، من واجبنا أن نرى كيف يمكننا التغلب عليها".
© Sputnik . Igor Zarembo
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة لغرفة التجارة والصناعة البحرينية "غدا لدينا الاجتماع البحرين الروسي، من خلال مجلس الأعمال العربي الروسي، وفي 12-13 أبريل، سيكون اجتماع الهيئة الحكومية التجارية برئاسة وزيري التجارة البحربني والروسي".
وأكد نجيبي على أن "الرقم الآن بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين البلدين جدا متواضع ولكن توجد توجيهات عليا بقيادة البلدين لتنميته، ومن جانبنا كتجار نريد أن نصل إلى هذا، وحرصنا أن تكون الحكومة موجودة من الجانب البحريني، لذلك رتبنا لقاء مع الجانب الحكومي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة البحريني يلتقي نظيره الروسي يومي 12-13 أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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