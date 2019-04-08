البحرين تطمح أن تصبح مركزا لتوزيع الحبوب الروسية في الشرق الأوسط

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موسكو — سبوتنيك وأوضح الأمين، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات معرض "أرابيا إكسبو": "تركيزنا [خلال الزيارة إلى مجلس الأعمال العربي الروسي في موسكو] هو على الغذاء، وتحديدا على القمح، وموسكو تملك مخزونا عاليا من القمح والحبوب، ونطمح لأن تصبح البحرين مصدرا للتوزيع إلى الشرق الأوسط".
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وأكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" على أن "هذه ليست أول زيارة لنا إلى موسكو، وليس أول اجتماع في موسكو، أبعاد العلاقات صارت أفضل بسبب العلاقات بين القيادات البحرينية الروسية أو الخليجية الروسية".
وتابع "موسكو لها عمق اقتصادي وصناعي كبير، وكتنوع من الجانب الأوروبي والغربي، نحن نعتمد كخليج عربي على الجانب الأوروبي والغربي، واليوم انفتح لنا باب جديد وهو الباب الروسي، وهذا الباب من المفروض أن نستثمره، خصوصا أن العلاقات والعادات والتقاليد متقاربة، لذلك نرغب بالاستثمار وبالانفتاح الروسي وهو جدا مرحب به ، علينا أن نخطو، وهم يخطون، وسنتوصل إلى نتائج جيدة".
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