نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع مستشار الأمن القومي القطري الوضع في الشرق الأوسط

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، والتطرق إلى قضايا الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون العسكري التقني".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع عقد في جو ودي، وأكد استعداد الطرفين لمزيد من التعاون في مجال الدفاع والأمن.