قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر تنفي قصفها مطار معيتيقة الدولي

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طرابلس — سبوتنيك. وقال المصدر العسكري في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "سلاح الجو الليبي التابع لقوات الجيش الوطني لم ينفذ أي غارات جوية بطائرات الحربية على مطار معتيقة الدولي في طرابلس"، مشيراً إلى أن "القوات التابعة لحكومة الوفاق تحاول خلط الأوراق وتتهم الجيش الليبي بقصفها لمطار معتيقة".
© REUTERS / HANI AMARA
وفي وقت سابق، علقت سلطات مطار معتيقة الدولي حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من وضع أمني متدهور وانقسام سياسي، استمر حتى التوصل إلى اتفاق الصخيرات (2015) بين أطراف الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة. وأدى الاتفاق إلى قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، ولكنه لم يحظ بثقة البرلمان الموجود في شرقي البلاد رغم الاعتراف الدولي به. وهو ما أدى إلى استمرار انقسام مؤسسات البلاد بين حكومة السراج في طرابلس والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق.
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