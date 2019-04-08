قوات "الوفاق": استهداف حفتر مطار معيتيقة يهدد سلامة المدنيين

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

قالت قوات حكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دوليا إن قصف مطار معيتيقة شرقي العاصمة طرابلس من قبل طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر يهدد سلامة المدنيين ويعرض حياتهم للخطر.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية لعملية "بركان الغضب" على "فيسبوك" التي أطلقتها حكومة "الوفاق" الأحد.

من جانبه، قال مسؤول الإعلام بمطار معيتيقة‎ خالد بوغرسة‎، للأناضول، إنه تم إخلاء المطار من المسافرين ووقف حركة الملاحة به.

كان رئيس مصلحة الطيران المدني التابع لحكومة "الوفاق"، هشام بوشكيوات، قال إن مصلحة الطيران لن تترد في إغلاق مطار معيتيقة وتعليق الرحلات حال وجود خطر جراء الأحداث الجارية.

وفي وقت سابق الإثنين، شنت طائرة حربية تابعة لقوات حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، غارة على مطار معتيقة، الذي يبعد 11 كم عن قلب العاصمة طرابلس.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقصف فيها طيران تابع لحفتر مطار معيتيقة، وهو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة، 200 كم شرق طرابلس.

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وقال مصدر عسكري ليبي، لمراسل الخليج 365، إن القصف استهدف القاعدة الجوية التي تقع داخل أسوار المطار.

وأفاد مراسل الخليج 365 بتصاعد أعمدة دخان من المطار عقب القصف، دون ورود أنباء بشأن وقوع خسائر مادية جراء القصف.

فيما قالت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة إنه لا توجد أضرار بشرية حتى الآن.

وجاء القصف بعد دقائق من انتهاء مؤتمر صحفي لوكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق ورئيس مصلحة الطيران المدني بوشكيوات.

وكان لدى العاصمة الليبية مطار آخر هو "مطار طرابلس الدولي"، لكنه توقف عن العمل منذ 2014 بعدما تعرض للاحتراق بالكامل على خلفية معارك بين ميليشيات مسلحة.

يذكر أن المعارك بين قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا وقوات حفتر تدور على محورين أساسيين جنوب طرابلس؛ أحدهما هو مطار طرابلس الدولي، الذي لا يعمل حاليا.

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